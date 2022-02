Le anticipazioni settimanali di Una vita dal 7 al 12 febbraio 2022 delle puntate in onda su Canale 5 si concentrano su Lolita, affetta da una grave malattia che le concederà solo pochi giorni di vita. La povera Casado è all'oscuro della verità e, tornata dall'ospedale, si illude che l'incubo sia finito. Purtroppo, ne sarà invece l'inizio. Cresce l'attrazione tra Marcos e Soledad, che finiscono per baciarsi. Anche Genoveva sarà sempre più coinvolta da Aurelio, che accetterà un suo invito a cena. Occhio a Bellita che, stanca di vivere reclusa in casa, si metterà in serio pericolo uscendo in compagnia di Rosina e Susana.

Anticipazioni settimanali di Una Vita: Susana dà una lezione ad Anabel

Nelle prossime puntate di Una Vita, Antonito si sentirà molto in colpa per il suo tradimento e così parlerà con Natalia, alla quale addosserà ogni colpa. Natalia si sfogherà con Anabel, che proverà a darle conforto. La pettegola Susana verrà a sapere tutto e non perderà tempo per umiliarla. A quel punto, Susana deciderà di dare una lezione alla messicana.

Nel frattempo, Genoveva invita Aurelio a cena. L'attrazione tra i due è palese e Fabiana se ne accorge. Sabina e Roberto sono pronti per la rapina ma un imprevisto la manda a monte: quando entrano nel tunnel, lo trovano completamente allagato

Susana e Rosina vengono aggredite

Bellita, stanca di nascondersi, esce di casa non ascoltando gli avvertimenti di Jose.

La cantante si nasconde con un mantello e viene accompagnata da Susana e Rosina, ma ciò non basta per evitare che il suo pericoloso ammiratore la veda.

Le donne vengono aggredite dallo stalker, intenzionato a vendicarsi. Dopo il grande spavento, Bellita si rifiuta di uscire dalla sua stanza ma Josè sembra avere un'idea per salvare le sue sorti.

Ramon e Antonito mentono a Lolita, anticipazioni di Una Vita

Lolita viene dimessa dall’ospedale e, una volta a casa, si illude di stare meglio. Antonito e Ramon sono molto preoccupati per le sue condizioni di salute che peggiorano di giorno in giorno, ma continuano a tenerle nascosta la verità. La povera Casado avrà l'ennesimo mancamento e Casilda informerà Ramon e Carmen, che la metteranno al corrente della patologia di Lolita.

Nel frattempo, Antonito riesce a convincere il dottor Ramos a prendere in esame il caso della moglie Lolita, deciso a fare il tutto per tutto per cercare di salvarla. Il medico è il precursore di una cura sperimentale in Germania e accetta di visitare la povera Casado. Vedendo Antonito così preoccupato per lei, Lolita abbassa la guardia e medita di perdonare il suo tradimento. Sarà così che gli chiederà del tempo per curare la sua ferita ancora aperta.