Le puntate di Una vita continuano ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni si concentrano su Lolita, che sta soffrendo molto a causa di una patologia incurabile. A peggiorare il suo stato d'animo, anche il dolore e la frustrazione per il tradimento di Antonito con Natalia, la bellissima giovane che è da poco arrivata ad Acacias 38 ma che ha già creato parecchi guai. Nei prossimi episodi, la salute della povera Casado peggiorerà ulteriormente, tanto da far temere il peggio. Sicura di dover morire, Lolita vorrà incontrare Natalia, alla quale chiederà di occuparsi del marito e del piccolo Moncho una volta che lei non ci sarà più.

Sbigottita da questa inaspettata richiesta, la giovane accetterà, sentendosi in debito con lei. Nel frattempo, Marcos verrà a sapere come è morta in realtà la sua adorata Felicia. Tuttavia, per uno spietato scherzo del destino, finirà proprio tra le braccia della sua assassina.

Lolita ha una malattia incurabile: anticipazioni di Una vita

Acacias è in lacrime per la povera Lolita, costretta a letto per la patologia che la affligge. Anche se Antonito e Rùù

amon cercano di farle coraggio, spronandola a lottare, in cuor suo sa bene che i suoi giorni stanno per finire. La disperata Casado è a pezzi anche per la scoperta del tradimento del marito con Natalia.

Le anticipazioni di Una vita svelano che Antonito non si perderà d'animo e cercherà nel dottor Ramos l'ultima speranza per salvare la moglie.

Il luminare, vincitore del Premio Nobel per la Medicina, accetterà di prendere sotto le sue cure Casado, ma non darà alcuna garanzia.

Lolita chiederà quindi a Natalia, con le sue ultime forze, di occuparsi di Antonito e del loro figlio quando lei lascerà questa terra, così da essere sicura che abbiano una famiglia.

Marcos scopre come è morta Felicia

Dopo il salto temporale di Una vita, Marcos ha annunciato la morte di Felicia. A differenza di Bellita, che ha solo inscenato la sua dipartita per sfuggire a un pericoloso ammiratore, la madre di Camino è morta davvero. C'è però ancora un segreto che deve venire alla luce.

Marcos verrà in possesso dei risultati dell'autopsia effettuata sulla moglie e rimarrà spiazzato quando scoprirà che Felicia è stata avvelenata.

Soledad ha ucciso Felicia? Spoiler Una vita

Per consolarsi, Marcos si rifugerà tra le braccia di Soledad, che non aspettava altro. Anabel li scoprirà insieme, ma i due negheranno l'evidenza.

I problemi per Marcos non sono finiti qui: nelle nuove puntate di Una vita, infatti, verrà a sapere che la sua nuova fiamma Soledad è stata proprio colei che ha avvelenato Felicia, mossa dall'incontrollabile gelosia che provava nei suoi confronti.