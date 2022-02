Miriana Trevisan nelle ultime ore sta facendo impazzire il web. L'ex volto di Non è La Rai si è resa protagonista di uno scivolone infelice dentro al GFVip. In una chiacchierata con Nathaly Caldonazzo, la donna ha dichiarato di sentire i problemi fisici delle persone soltanto guardandole. Alcuni utenti social si sono arrabbiati, soprattutto perché quando Caldonazzo ha chiesto se la vip riuscisse a sentire anche i tumori, quest'ultima non ha negato.

Miriana Trevisan e le sue dichiarazioni discutibili

Durante una conversazione del 16 febbraio, Miriana si è lasciata andare a delle dichiarazioni alquanto discutibili.

In particolare, la vip ha dichiarato: "Riesco a vedere se qualcuno ha un problema fisico" e ha aggiunto che, però, non glielo direbbe mai. Dopo tali affermazioni, Caldonazzo ha continuato ad ascoltare la donna e le ha chiesto: "Per esempio anche se ha un tumore?". L'ex volto di Non è La Rai, a quel punto, non ha dato una risposta secca, ma ha lasciato intendere che sarebbe capace di percepire anche quello.

Ma ci rendiamo conto? Ora abbiamo la veggente dei tumori, e continuano a fare passare sto schifo, poi appena Soleil dice la minima stronzata la massacrano. #gfvip #solearmy https://t.co/JCZ1SEYPed pic.twitter.com/EhnVdHLkeu — 𝑨𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑵𝒐𝒓𝒅 🇺🇸 (@Sol3d4dd) February 16, 2022

Il web contro le frasi di Trevisan: 'Da squalifica'

I fan, sempre attenti alle dinamiche che avvengono dentro la casa del Grande Fratello Vip, non hanno potuto non commentare le frasi della concorrente.

Su Twitter molti telespettatori si sono indignati, tanto che un utente ha chiesto la squalifica a gran voce: "Miriana vergognati, saresti da squalifica". Un altro utente ha scritto: "Capito? Per voi medici, poveri idioti che avete buttato l'anima sui libri, laurea e specializzazione. E per noi pazienti, dall'unghia incarnita al tumore, cosa andiamo a fare gli esami?".

Altri tweet, invece, hanno sottolineato la gravità delle dichiarazioni di Trevisan, poiché manderebbero dei messaggi sbagliati: "Bah abbiamo la nuova santona in casa che messaggi di m... è una cosa molto grave!".

Capito? Per voi medici, poveri idioti che avete buttato l'anima sui libri, laurea e specializzazione.

e per noi pazienti, dall'unghia incarnita al tumore, cosa andiamo a fare esami? Pagare soldi inutilmente.

Andiamo da Miriana, lei ci guarda e capisce cosa c'è che non va #gfvip https://t.co/KKqWFVYbtY — Forduffo (@forduffo) February 17, 2022

Miriana: " Io se vedo una persona riesco anche a capire se ha un problema fisico"

Nathaly: "Ad esempio se ha un tumore?"

Miriana: "Certo"

MIRIANA VERGOGNATI, SARESTI DA SQUALIFICA! #gfvip — Gfvipera (@Gfviperella) February 16, 2022

Anticipazioni puntata giovedì 17 febbraio

È attesa una nuova puntata del Grande Fratello Vip giovedì 17 febbraio.

Al televoto per eleggere il secondo finalista del Reality Show condotto da Alfonso Signorini ci sono: Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Lucrezia Selassié. Gli ultimi sondaggi vedrebbero trionfare la principessa etiope, mentre al secondo posto ci sarebbe l'ex volto di Uomini e Donne. Per la cantante lirica, invece, non ci sarebbero speranze e si potrebbe aggiudicare il terzo posto. Il vippone più votato, avrà l'accesso diretto all'ultima puntata del GFVip prevista per il 14 marzo, insieme a Delia Duran, già eletta finalista. Durante la puntata si parlerà, probabilmente, dello scivolone di Miriana Trevisan e si tornerà a parlare del triangolo amoroso che vede come protagonisti Delia, Alex e Soleil.