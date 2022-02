Ieri sera, lunedì 7 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini è giunto al quarantesimo appuntamento. Tanti i colpi di scena durante la diretta. L'ultimo sul finire della puntata, quando Alfonso Signorini ha proposto ad Alex Belli di far ritorno nella casa più spiata d'Italia per due settimane. Il capitolo amoroso che vede protagoniste Delia Duran, compagna dell'attore, e Soleil Sorge continua dunque ad arricchirsi. Il ritorno di Alex nel reality non è stato molto apprezzato e i commenti non si contano né sui social, né in studio a cominciare dalle opinioniste e dagli ex concorrenti.

Tra questi Aldo Montano che ieri sera in studio, nel corso della diretta televisiva, si è lasciato sfuggire, un'espressione alquanto eloquente.

Alex Belli di nuovo nella casa del Grande Fratello Vip: un nuovo capitolo?

Sul finire della puntata, il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto ad Alex Belli di riaprire di nuovo la porta rossa e ritornare nella casa. Chi segue il Gf ricorderà che l'attore fu squalificato per aver violato le norme anti-covid quando entrò sua moglie Delia Duran. Signorini ha detto che rientrando nella casa potrà una volta per tutte chiudere questa questione sentimentale. Alfonso Signorini ha dichiarato: "Ti propongo di rientrare nella casa per risolvere definitivamente la questione e decidere con chi voglia stare tra Delia e Soleil".

Alex già ieri sera, 7 febbraio, ha iniziato il periodo di quarantena e con molta probabilità rientrerà nella casa lunedì prossimo. L'ex attore di Centovetrine avrà così modo di confrontarsi con Delia. La donna, che tra l'altro è la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip, si è tolta l'anello e ha deciso di lasciarlo.

Aldo Montano e l'attore Alex Belli: un'amicizia forse irrecuperabile

Il ritorno di Alex Belli nella casa non è stato visto di buon occhio. In particolare, aspre critiche sono arrivate da Aldo Montano. Lo schermitore ha commentato la notizia con un'eloquente e unica parola: "Stomachevole".

Sembra dunque essersi spezzato il legame di amicizia nato nella casa del Grande Fratello Vip 6.

I due, insieme al nuotatore Manuel Bortuzzo, formavano i "tre moschettieri". Poi le cose sono cambiate quando Alex e Aldo sono stati protagonisti di un acceso scontro. Una mattina, in giardino, arrivarono quasi alle mani. Sembrava avessero fatto pace, ma a quanto pare i loro rapporti sono ancora molto freddi e distaccati a giudicare dell'espressione utilizzata ieri sera da Aldo Montano.

Intanto, cosa accadrà nella casa con l'arrivo di Alex? Come cambieranno gli equilibri? Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprirlo.