Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Una vita e, gli spoiler delle nuove puntate che presto andranno in onda in tv, rivelano che ci saranno delle amare sorprese per alcuni degli abitanti di Acacias.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Natalia che, dopo aver ritrovato la serenità con Felipe, farà i conti con un arresto che le stravolgerà la vita. Spazio poi alle vicende di Antonito e Lolita: la donna, infatti, si ritroverà a dover fare i conti con la morte inaspettata e cruenta del suo amato.

Natalia e Felipe sempre più vicini: anticipazioni Una vita nuove puntate

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate di Una vita che saranno trasmesse nel corso delle prossime settimane in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che Natalia sarà una delle protagoniste indiscusse della soap iberica.

Dopo che la donna verrà aggredita e dopo il tentativo di furto, si ritroverà a dover fare i conti con un'altra minaccia che metterà a rischio la sua incolumità.

Per Natalia, infatti, non ci sarà pace. La donna crederà di aver ritrovato il sorriso e la felicità al fianco di Felipe ma, ben presto sarà costretta a fare i conti con un arresto del tutto improvviso.

Proprio mentre si troverà in sua compagnia, verrà tratta in arresto.

Natalia si ritroverà così nei guai e, tale situazione, porterà Felipe a dover agire di conseguenza.

Natalia viene arrestata e Felipe indaga sul perché

Gli spoiler delle nuove puntate spagnole di Una vita rivelano che, per far luce su quello che sta accadendo, ecco che Felipe deciderà di mettersi subito al lavoro e quindi riprenderà in mano le redini della sua attività da avvocato.

Ma per quale motivo Natalia è stata arrestato, di punto in bianco? Cosa ha combinato di così grave al punto da finire in manette? E' questa la domanda che si porrà anche Felipe, cercando però di fare il possibile per permetterle di tornare di nuovo in libertà.

In attesa di scoprire quali saranno gli sviluppi di questa vicenda, le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita previste su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per un clamoroso attentato che sconvolgerà per sempre la vita degli abitanti di Acacias.

Antonito muore durante un attentato: anticipazioni Una vita nuove puntate

Un'esplosione si verificherà nella piazza di Acacias, nell'orario di massima punta e porterà alla morte di diverse persone.

Tra le vittime di questo cruento attentato che verrà poi rivendicati dagli anarchici, ci sarà anche Antonito.

L'uomo perderà la vita durante l'attentato e, il suo corpo, verrà ritrovato dalla moglie Lolita. Un durissimo colpo per la donna che, nel giro di pochi minuti, si ritroverà costretta a dire addio per sempre al padre del suo bambino.

Antonito, quindi, morirà e uscirà di scena lasciando Lolita vedova e con un bambino piccolo da crescere e accudire.