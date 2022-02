Si avvicina l'inizio del serale di Amici 21. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi ben presto inizierà la messa in onda in prime time su Canale 5, con un nuovo ciclo di appuntamenti che porteranno alla proclamazione del vincitore assoluto della ventunesima edizione e che potrebbero vedere come giudici Stefano De Martino e Sabrina Ferilli.

In questi giorni, all'interno della scuola più famosa d'Italia, proseguono le sfide per gli allievi, alcuni dei quali rischiano di essere fatti fuori dalla trasmissione. Nella puntata del daytime del 24 febbraio, sette allievi di Amici 21 sono stati messi a rischio uscita, tra i quali spiccano i nomi di Lda e Nunzio.

Serale Amici 21, anticipazioni: sette allievi messi a rischio eliminazione

Nel dettaglio, le anticipazioni sul serale di Amici 21 rivelano che la prima puntata di questa nuova edizione dovrebbe andare in onda il prossimo 19 marzo in prime time su Canale 5.

Anche quest'anno lo show di Maria De Filippi andrà in onda di sabato sera e, a poche settimane ormai dall'inizio di questa nuova avventura, ecco che gli allievi rimasti in gara devono impegnarsi al massimo per cercare di approdare allo show di prime time.

Durante la puntata del daytime trasmessa il 24 febbraio, i prof Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno convocato in studio sette allievi, per dare loro una comunicazione.

Lda, Christian e Nunzio tra gli allievi a rischio uscita: anticipazioni Amici 21

I due insegnanti della scuola di Maria De Filippi, infatti, hanno fatto sapere ai concorrenti che due di loro dovranno abbandonare definitivamente il programma e quindi non potranno prendere parte allo show serale.

Gli allievi di Amici 21 che sono stati convocati, e che di conseguenza sono in pericolo eliminazione dal cast di Amici 21, sono: Leonardo, Aisha, Calma, Nunzio, Crytical, Christian e Lda.

"Non state dando il massimo e questo noi non possiamo accettarlo. Adesso vi esibirete, le vostre esibizioni saranno mandate a due giudici, uno di canto e uno di ballo. Chi sarà ultimo, oggi, andrà direttamente a casa. Oggi stesso, uno per il canto e uno per il ballo", ha affermato Rudy Zerbi nel momento in cui spiegava ai sette allievi il motivo di tale convocazione.

Due allievi saranno eliminati dalla scuola di Amici 21

Insomma un verdetto a dir poco spiazzante per i concorrenti che sono stati convocati dalla coppia Zerbi-Celentano, i quali scopriranno il verdetto nel corso della prossima puntata del daytime in programma il 25 febbraio su Canale 5.

Chi avrà la peggio questa volta? Chi saranno i due allievi, uno di canto e uno di ballo, che dovranno abbandonare per sempre la scuola di Amici 21, rinunciando così alla possibilità di accedere al serale?