In Una vita tra qualche settimana, Marcos riceverà gli esiti dell'autopsia di Felicia scoprendo così che la moglie è morta avvelenata. Bacigalupe, determinato a scoprire il colpevole, incaricherà Mendez di trovare l'assassino, mantenendo il segreto con tutti quanti, compresa Soledad, con la quale avrà iniziato una relazione clandestina.

Anticipazioni Una vita: Marcos e Soledad hanno una relazione

In Una vita, il personaggio di Soledad sarà più che mai controverso e ambiguo. Anche nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5, il pubblico continuerà a vedere una sorta di alone di mistero intorno alla sua figura.

Le vicende si faranno sempre più intriganti nel momento in cui Marcos e Soledad inizieranno una relazione clandestina. Il padre di Anabel, troverà infatti un po' di conforto dopo la morte di Felicia, proprio tra le braccia della domestica. I due cercheranno di mantenere segreta la relazione, ma Anabel li coglierà in atteggiamenti affettuosi, restandone sconvolta.

Marcos scopre che Felicia è stata avvelenata

Con il prosieguo delle puntate, Marcos riceverà finalmente l'esito dell'autopsia che lui stesso avrà richiesto sul corpo di Felicia. Leggendo gli incartamenti, Bacigalupe scoprirà che la sua amata non è morta per cause naturali ma è stata assassinata. Dal rapporto, emergerà infatti che Felicia è stata avvelenata.

A quanto risulta, il veleno le sarebbe stato somministrato a piccoli dosi per un lungo periodo di tempo. A questo punto la domanda che Marcos e i telespettatori di Una vita si faranno è la seguente: chi avrà assassinato Felicia? Va detto che Marcos non rivelerà a nessuno, nemmeno a Soledad, l'esito dell'autopsia.

Marcos chiede a Mendez di trovare l'assassino di Felicia

Sembrerà strano che Marcos non cerchi il sostegno di Soledad in questa circostanza. Forse non si fida completamente di lei? Sta di fatto che il padre di Anabel si rivolgerà a Mendez, chiedendogli di investigare sulla morte di Felicia. Marcos sarà quasi certo che il colpevoli siano i Quesada, visto che a detta sua, sono gli unici nemici che ha.

Mentre Mendez indagherà privatamente sulla vicenda, ben presto il pubblico scoprirà che Soledad non è altro che una spia di Arturo. Non solo, si verrà a sapere che è proprio la domestica la responsabile della morte di Felicia. Per non perdere nulla di questa intricata storyline, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con la soap Tv iberica, che si ricorda, va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10. Per rivedere invece ciò che è già andato in onda, basta collegarsi al sito Mediaset Infinity.