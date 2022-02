L'ingresso di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip, durante la puntata di lunedì 14 febbraio, ha destabilizzato gli equilibri. Soleil lo ha accolto a braccia aperte, ma durante la notte si è sfogata con Jessica Selassié, perché in realtà non sa come comportarsi, visto che anche Delia è in casa. L'influencer è molto agitata per la presenza dell'attore all'interno della casa, ma la sua amica ha voluto tranquillizzarla e darle un po' di forza.

Il ritorno di Alex Belli ha agitato Soleil

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 14 febbraio, Alex Belli è rientrato ufficialmente in casa, per chiarire le cose in modo definitivo con Delia Duran e Soleil Sorge.

La prima non ha apprezzato il suo ritorno e inizialmente si è mostrata molto contrariata, anche se nella notte hanno avuto un chiarimento. La seconda subito è sembrata entusiasta di rivederlo, ma poi ha iniziato ad agitarsi, perché non sa come comportarsi. L'influencer è stata travolta da un mix di emozioni, dalla felicità assoluta all'ansia più totale. Dopo la diretta si è confidata con Jessica. Le due hanno parlato sia di Alex che di Barù e la principessa le ha consigliato di viversi in totale libertà questo ritorno di Alex, facendo solo quello che sente.

Soleil si sfoga con Jessica

"Sono in ansia" ha dichiarato Soleil, parlando con Jessica. "Goditela. Viviti Alex come hai sempre fatto" è stato il consiglio della principessa, convinta che la sua amica debba semplicemente essere se stessa e lasciarsi andare, nonostante la presenza di Delia in casa.

La principessa ha precisato che ovviamente le modalità dovranno essere un po' diverse, ma che possono godersi la loro amicizia. Secondo Jessica l'influencer non dovrebbe sentirsi in colpa di nulla ma dovrebbe valutare bene gli atteggiamenti di Alex, cercando di capire se lui metterà dei paletti per rispetto a Delia oppure no.

"Ovvio che non vi bacerete" ha aggiunto la principessa, sottolineando però che non c'è niente di male se stanno vicini e si abbracciano. L'importante è che Soleil faccia quello che sente, senza condizionamenti.

Le dichiarazioni su Alex e Barù

Jessica è convinta che Soleil debba godersi a pieno questo ultimo mese all'interno della casa del Grande Fratello Vip, indipendentemente dalla presenza di Alex e Delia.

L'attore, quando è entrato nella casa, ha precisato più volte che lui e la moglie ormai sono single, per cui sicuramente non mancheranno i colpi di scena. Soleil forse sarà un po' frenata all'inizio, visto che si è molto agitata durante la notte, non è escluso che deciderà di lasciarsi andare. L'influencer ha voluto dare all'amica anche un'opinione sulla questione Barù. "Viviti la tua esperienza" ha consigliato Soleil a Jessica, precisando che non deve farsi influenzare dal resto.