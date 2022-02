Alex Belli nella 41^ puntata del GFVip, andata in onda lunedì 14 febbraio su Canale 5, è tornato come ospite nella casa. Nel post-puntata, il 38enne ha cercato un confronto con la compagna Delia Duran. Alex ha spiegato alla modella sudamericana di avere accettato il ritorno solo ed esclusivamente per riconquistarla.

Le parole di Belli

Terminata la puntata, Alex ha raggiunto la compagna per avere un chiarimento. L'ex gieffino in camera ha cercato di spiegare a Delia di avere avuto atteggiamenti sbagliati in questa settimana: "Sei andata in overbooking".

Secondo il 38enne, Delia non deve dimostrare nulla né a lui né agli altri concorrenti poiché è sempre stata una donna bellissima realizzata, spensierata e libera.

Alex ha precisato di non essere geloso della complicità tra la sua compagna e Barù: "Ti conosco, so che con lui non c'è stato nulla". Poi, il diretto interessato ha spiegato perché ha deciso di tornare nella casa più spiata d'Italia: "Sono venuto qua dentro per te, lo capisci?" Il 38enne ha rivelato alla compagna di essere stato molto male mentre si trovava a casa: "Senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla".

La reazione di Duran

Di fronte alle perplessità della sua compagna, Belli ha fatto chiarezza anche sull'aereo inviato sulla casa di Cinecittà pochi giorni fa.

L'ex concorrente del Reality Show ha fatto sapere di non avere calcolato nulla, ma solamente di avere voluto fare un gesto d'amore per lei: "Volevo farti capire la mia posizione, senza fraintendimenti". Nonostante le rassicurazioni del compagno, Delia ha ribadito di non avere mai mancato di rispetto a nessuno. Inoltre, ha spiegato di non aver voluto provocare Antonio e Barù per fare una ripicca.

Al contrario, Duran ha confidato di essersi mostrata senza filtri.

Nel corso della chiacchierata, però, tra i due qualcosa è andato storto. Alex Belli è andato su tutte le furie quando Delia ha sminuito la promessa d'amore che si sono fatti la scorsa estate.

Soleil in crisi

Mentre Alex cercava di riconquistare la sua compagna, Soleil Sorge è andata in crisi.

Parlando con Jessica Selassié, la diretta interessata ha ammesso di non sapere come comportarsi. La 27enne non sa se prendere le distanze dall'ex coinquilino oppure continuare ad alimentare la complicità instaurata un paio di mesi fa. A tal proposito la influencer italo-americana ha ammesso: "Ho l'ansia adesso". Sorge vorrebbe aiutare Alex e Delia a fare pace, ma senza finire nuovamente al centro del triangolo amoroso.

Dopo avere ascolto lo sfogo della coinquilina, la Principessa ha consigliato a Soleil di vivere Alex Belli come ha sempre fatto all'interno del GFVip senza pensare alla presenza di Delua Duran.