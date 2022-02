I colpi di scena nella serie televisiva iberica Una vita non tardano mai ad arrivare. Gli spoiler delle puntate in programma su Canale 5 dal 28 febbraio al 5 marzo 2022, raccontano che Lolita Casado dopo aver fatto temere il peggio ai suoi cari sarà fuori pericolo di vita, poiché la cura sperimentale proposta dal dottor Ramon y Cajal funzionerà. Anabel Bacigalupe invece lascerà Miguel Olmedo, dopo essersi rifiutata di dirgli il contenuto di un suo dialogo con Aurelio Quesada.

Spoiler Una vita, al 5/03: Anabel mette fine alla sua relazione con Miguel

Negli episodi che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset da lunedì 28 febbraio a sabato 5 marzo, Bellita non appena l’uomo che si è fatto avanti per scrivere la sua autobiografia le farà delle domande scomode non ci penserà due volte a mandarlo via dal suo appartamento. La moglie di Dominguez dopo aver accettato le scuse di Jaime Huertas, continuerà a tacere per quanto riguarda la sua vita privata.

Nel contempo Marcos non la prenderà per niente bene, nell’istante in cui saprà che Miguel si è licenziato. Quest’ultimo intanto acquisterà dei fiori per Anabel, ma purtroppo quando vorrà stupirla la sorprenderà in compagnia di Aurelio.

Quest’ultimo assicurerà alla giovane Bacigalupe di non essere coinvolto con il decesso del suo ex fidanzato, poiché i colpevoli sono i loro rispettivi padri. Miguel dopo aver ascoltato la conversazione tra Aurelio e Anabel, si scaglierà contro la fanciulla quando non gli darà delle spiegazioni: la fanciulla non ci penserà due volte a mettere la parola fine alla sua storia d’amore con l’avvocato, che parecchio affranto darà le sue dimissioni ufficiali a Marcos.

Aurelio sospetta del rapporto tra Natalia e Genoveva, Susana delusa da Armando

A proposito di Quesada inizierà ad avere dei sospetti sul rapporto nato tra sua sorella Natalia e Genoveva, con la consapevolezza che quest’ultima non fa nulla se non per un valido motivo. Successivamente Salmeron e la sorella di Aurelio si metteranno in viaggio, per prendere parte alla festa all’ambasciata italiana.

In seguito Quesada approfitterà della guerra in Europa per proporre a Genoveva di fare degli investimenti nella sua impresa, non ricevendo alcuna risposta.

Successivamente non passerà di certo inosservata la delusione di Susana, non appena su un giornale apparirà suo marito Armando al fianco di un’altra donna: l’ex sarta non si tranquillizzerà, neanche quando suo nipote Liberto arriverà a ipotizzare che il suo amato potrebbe essere alle prese con una missione segreta. Il marito di Rosina inoltre inviterà la sua parente a fermare i pettegolezzi, fingendo che non sia Armando l’uomo ritratto nella fotografia.

Lolita chiede ad Antonito di firmare un contratto, Jacinto assalito dai sensi di colpa

Intanto Antonito convinto che la sua amata Lolita sia vicina alla morte, si sfogherà con il padre Ramon: proprio quando sarà perduta ogni speranza la mamma di Moncho riaprirà gli occhi, e il dottor Ramon y Cajal confermerà ai Palacios che la cura a cui è stata sottoposta la donna ha avuto effetto positivo.

A questo punto Lolita nonostante suo marito farà dei salti di gioia per la sua guarigione improvvisa, ancora delusa per averla tradita gli dirà di dormire sul divano. Lolita inoltre ordinerà al marito di firmare un contratto, che lui dovrà rispettare se vorrà salvare il loro matrimonio. A causa della promessa fatta alla sua amata Antonito desterà perplessità ai cittadini, poiché si vedrà costretto a non guardare nessuna donna.

Infine Jacinto durante l’assenza di Marcelina dal quartiere oltre a essere assalito dai sensi di colpa per aver sognato di baciare appassionatamente Indalecia, si comporterà in uno strano modo che farà rimanere senza parole anche Casilda.