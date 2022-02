Nuove avvincenti trame aspettano i telespettatori di Tempesta d'amore in onda su Rete 4. Nei prossimi episodi italiani. Ariane verrà finalmente a sapere la verità sul piano ordito da Christoph alle sue spalle. Decisa a vendicarsi, verrà però fermata appena in tempo da Erik. Ma non è tutto, perché Selina, venuta a conoscenza di tutto, lascerà Saafeld e lo denuncerà anche alla polizia. La perfida biondina non avrà comunque pace, perché una delusione d'amore la getterà nella disperazione. Nel frattempo Hannes e Maja inizieranno una romantica storia d'amore, che metterà Florian in seria difficoltà, dal momento che è ancora innamorato perso della sua ex.

Attenzione a Vanessa e Max che, dopo l'idillio iniziale, si troveranno davanti a una complicata situazione che li farà allontanare, forse per sempre.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Maja e Hannes in pericolo di vita

Nei nuovi episodi di Tempesta d'amore, Hannes proporrà una romantica gita a Maja per farle visitare la grotta nella quale sta facendo delle importanti ricerche. I due però si imbatteranno in una frana che chiuderà l'entrata e rimarranno intrappolati al suo interno.

Maja, disperata, cercherà di contattare Florian e, grazie a un debole segnale, riuscirà a fornirgli qualche indicazione. Il giovane seguirà la traccia del GPS e si precipiterà sul luogo dell'incidente, imbattendosi nell'ingresso della grotta sepolta.

Florian è claustrofobico ma, per salvare la donna che ama, supererà la sua paura e la trarrà in salvo. In effetti non è la prima volta che il giovane salva Maja. Hannes si renderà conto che la vita è troppo breve per non fare quello che si desidera e così, dopo il grande spavento, prenderà una decisione inaspettata.

Vanessa dice a Max della possibile gravidanza, spoiler Tempesta d'amore

Come raccontano le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore, Erik cercherà di riscattarsi dopo quanto successo con Cornelius e chiederà di riavere il suo lavoro come PR manager. Tuttavia, come è ben facile immaginare, i Saalfeld non avranno alcuna intenzione di dargli una seconda possibilità.

Ariane non avrà il coraggio di opporsi al loro volere, ma troverà rapidamente un'altra occupazione a Erik, che non ne sarà entusiasta.

Nel frattempo Vanessa avrà il dubbio di essere incinta e così informerà Max, che proverà a rassicurarla. Vanessa farà il test di Gravidanza e accanto a lei ci sarà anche Max. Quando scopriranno l'esito la tensione sarà altissima.

A quanto pare la reazione di Max non farà felice. Subito dopo si renderà conto di aver ferito Vanessa e di essere stato insensibile, così le prometterà che presto il suo desiderio di diventare madre diventerà realtà. Peccato che sia una bugia, visto che Max tempo fa ha confessato a Michael di non avere intenzione di diventare padre.