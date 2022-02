Proseguono le puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 alle 20:45 e su RaiPlay on demand, dove si possono anche rivedere gli episodi già andati in onda. C'è molta tensione alla Terrazza. In seguito all'ennesima crisi con Angela, Franco si è avvicinato a Katia e tra i due è scattato un bacio. Tuttavia Boschi sta cominciando a sospettare che Katia non sia stata del tutto sincera riguardo i retroscena della sua storia con l'ex, piuttosto turbolento e non di buone maniere. Nunzio è distrutto, ormai ha perso tutto: il lavoro, che ha lasciato dopo le tante incomprensioni con Roberto, e anche Chiara.

La fine della relazione con la giovane Petrone ha lasciato un vuoto immenso in Nunzio, che guarda con malinconia le foto sul cellulare in compagnia di una sorridente Chiara. Non avendo più motivi per restare a Napoli, ha anche proposto alla madre di tornare al loro paesino. Peccato che Katia non abbia alcuna intenzione di lasciare Napoli, specie ora che ha accorciato finalmente le distanze con Franco.

Un Posto al Sole episodio 5888 mercoledì 23 febbraio 2022

Nelle puntate di Un posto al sole non mancano mai i siparietti divertenti. Renato e Raffaele, dopo i postumi della loro sbornia, stanno lentamente ricostruendo la dinamica della serata di bagordi, ma qualcosa non sembra tornare.

Le anticipazioni dell'episodio di mercoledì 23 febbraio raccontano che ci sarà un colpo di scena che coinvolgerà Mariella e Guido.

Ebbene, la vigilessa si troverà di fronte a una sua vecchia fiamma, proprio mentre è in servizio. L'uomo, che ha commesso un'infrazione, verrà "perdonato" da Mariella, ancora turbata dal suo fascino.

Quanto accaduto verrà abilmente nascosto a Guido che, tuttavia, inizierà a capire che Mariella non la sta raccontando giusta.

Un Posto al Sole nuovi episodi: Virginia si trasferisce a Napoli

La povera Rossella non sta passando un momento facile. Ha dovuto affrontare la malattia del suo caro amico Corrado, che l'ha messa in seria difficoltà sia sul piano professionale che personale. Ross ha però reagito con forza, anche grazie ai preziosi consigli di Ornella Bruni.

Proprio quando Rossella sta per trovare un po' di pace, ecco arrivare l'uragano. Le anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata in onda domani, mercoledì 23 febbraio, annunciano l'arrivo di Virginia, che si trasferirà a Napoli con la precisa intenzione di riconquistare l'amore di Riccardo.

Come farà Rossella a gestire la presenza scomoda di Virginia? Inoltre, non si esclude che Crovi possa ripensare al suo matrimonio e fare un passo indietro, viste le forti capacità persuasive che ha dimostrato di avere in più occasioni Virginia.