Nella soap opera di Canale 5 Una vita tra qualche settimana, Susana scoprirà che il suo amato Armando potrebbe aver sposato un'altra donna. La zia di Liberto lo verrà a sapere da un articolo sul giornale dove sarà stata pubblicata un foto che ritrae Armando con una nobildonna. Una notizia che sconvolgerà ovviamente donna Susana che cercherà in tutto i modi di mettersi in contatto con il marito.

Anticipazioni Una vita: Armando è scomparso, Susana in ansia

Tra qualche settimana, in Una vita tutti gli abitanti di Acacias saranno preoccupati a causa dello scoppio della guerra in Europa.

In particolare, Susana in ansia per Armando, partito già da qualche tempo per una misteriosa missione. L'ex sarta a un certo punto non riceverà più notizie dal marito. Le ultime notizie lo davano a Parigi, ma con il dilagare del conflitto bellico, non riuscirà più a mettersi in contatto con lui. Che fine avrà fatto Armando? Il diplomatico sembrerà essere svanito nel nulla. Anche i vicini di Acacias saranno spaventati all'idea che ad Armando sia potuto succedere qualcosa.

Susana sconvolta: Armando ha sposato un'altra donna

Con il prosieguo delle puntate di Una vita, Susana scoprirà che Armando non alloggerà più nell'albergo parigino che gli aveva indicato nella sua ultima missiva. Questa scoperta, inevitabilmente, accrescerà ancora di più l'ansia della ex sarta, la quale comincerà seriamente a pensare che possa essere accaduto qualcosa di terribile al marito.

A un certo punto, donna, Susana si troverà però di fronte ad una cosa che avrà dell'incredibile. Sul giornale vedrà una foto che ritrarrà proprio il suo Armando in compagnia di un'altra donna, che verrà indicata come la sua sposa. Ovviamente, Susana resterà sconvolta nell'apprendere che Armando sia diventato duca di Swarowski.

Armando ha sposato una principessa: c'entra la missione?

In Una vita, tutto farà pensare che Armando si sia sposato con un'altra donna. I pettegolezzi nel quartiere di faranno sempre più insistenti, tanto che Liberto deciderà di mettersi sulle tracce di Armando per capire quale sia la verità.

Passerà poco tempo, prima che Liberto riceva altre indiscrezioni da Parigi.

Notizie che sembreranno confermare il fatto che l'uomo abbia proprio sposato una principessa. A questo punto, Susana vorrà mettersi in contatto con Armando a tutti i costi anche perché sa benissimo che quel matrimonio non può essere valido, visto che è sposato con lei.

Per la zia di Liberto non sarà un periodo facile, ma le cose sembreranno rasserenarsi un po' quando riceverà in dono un cappello e una lettera d'amore che sembrerà essere stata scritta dal suo Armando. Sarà invece stata Rosina a inviarle il dono, facendole credere che provenga dal marito e lo avrà fatto solo per rassicurare l'amica.