Dopo alcuni tradimenti, Simone è stato allontanato da casa dalla moglie che gli aveva già perdonato una scappatella. L'uomo ha scritto a C'è posta per te per scusarsi con Chiara per averle fatto del male e per provare a riconquistarla. A Maria De Filippi ha spiegato che è l'unica donna che ama ma che non riesce a comprendere per quale motivo si comporta in questo modo. "È andato anche in analisi" - ha spiegato la conduttrice puntualizzando che quando le ha raccontato le avventure extraconiugali non ha omesso alcun dettaglio. Superato il primo tradimento tra Simone e la partner sembrava filare tutto a gonfie vele.

Due figli e un grande intesa che ha iniziato a vacillare quando l'uomo, residente a Città di Castello (provincia di Perugia), si è avvicinato alla nuova collega d'ufficio sotto gli occhi di Chiara che lavora con lui.

Dopo aver negato qualsiasi tipo di interesse, l'uomo è stato convinto dalla datrice del lavoro a dire la verità alla consorte. Quest'ultima, stanca delle continue bugie del marito, ha deciso di chiudere la relazione. In trasmissione Simone le ha chiesto scusa per averla umiliata evidenziando che non meritava di un trattamento simile. Superate le iniziali perplessità la perugina ha perdonato Simone con Maria De Filippi che scherzosamente ha consigliato alla giovane mamma l'evirazione: 'Me l'hai detto tu" - ha chiosato la conduttrice.

Simone cacciato di casa dalla moglie per le continue scappatelle

Dopo aver appreso che era stata 'convocata' a C'è Posta per te dal marito, Chiara ha accettato di ascoltarlo: "So che non ti saresti mai aspettato di trovarmi qui, ma ti voglio chiedere scusa davanti a tutta queste persone. Non meritavi queste umiliazioni" - ha spiegato Simone sottolineando che nella vita si può anche cambiare e che per lui potrebbe essere il primo passo per essere una persona più limpida e sincera.

Nonostante l'allontanamento dal tetto coniugale Chiara continua a vedersi con il partner e non solo per questioni legate ai figli. Maria De Filippi ha riferito che i due continuano ad avere rapporti intimi, con la perugina che ha precisato che non lo fa entrare in casa ma che, dall'altra parte, prova ancora dei sentimenti forti per il marito.

La donna ammette di essere tentata dal desiderio di chiudere la busta perché è convinta che la loro love story ormai sia finita. "Se va a cercare sempre le altre vuol dire che con me non sta bene" - ha chiosato la giovane madre.

Chiara concede una nuova chance al marito, Maria De Filippi: 'Fatti riconquistare'

A questo punto Maria De Filippi ha spiegato a Chiara che può sempre decidere se allontanarlo. "Stasera lo vedi, poi se vuoi lo cacci" - con la donna che ha invitato la conduttrice ad andare a casa con lei. Pronta la replica della moglie di Maurizio Costanzo che scherzosamente le ha ricordato che c'è sempre un'alternativa:

"L'evirazione, me l'hai detto anche tu" - ha precisato la 'padrona di casa' con la partner di Simone che ha deciso di aprire la busta per abbracciarlo.

Prima di congedarsi con la coppia, Maria De Filippi ha consigliato a Chiara di essere più egoista. "Guarda gli altri uomini. Fatti riconquistare" - ha affermato la presentatrice nel salutare la coppia nel corso della puntata del 12 febbraio di C'è posta per te.