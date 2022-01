Uomini e donne ha ripreso la sua regolare messa in onda su Canale 5 dopo la pausa natalizia. La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi è ritornata nella fascia del primo pomeriggio e fin dal primo momento ha attirato l'attenzione degli spettatori, che sono accorsi numerosi per seguire le prime puntate di questo 2022. Tuttavia, alcuni spettatori social del programma Mediaset, hanno notato l'assenza in studio di Diego Tavani, l'ex fidanzato di Ida Platano che non ha preso parte a questi nuovi appuntamenti del 2022.

Diego assente in studio: l'ex di Ida non c'è a Uomini e donne

Nel dettaglio, durante le ultime puntate di Uomini e donne del 2021, Ida e Diego sono stati al centro dell'attenzione per il loro burrascoso rapporto.

I due sembravano sul punto di abbandonare insieme il programma ma, all'ultimo momento, Diego si è tirato indietro e ha cambiato idea.

Nonostante questo, però, il cavaliere ha continuato a dire di essere interessato a lei e di voler fare di tutto per riconquistarla, dopo la cocente delusione che aveva inflitto alla dama.

Sta di fatto che, in queste prime puntate di Uomini e donne 2022, Diego Tavani non era presente in studio e i fan hanno notato la sua assenza.

La verità sull'assenza di Diego a Uomini e donne

Che fine ha fatto? Possibile che si sia ritirato dalla trasmissione o che sia stato fatto fuori dal parterre over? A fare chiarezza è stato il sito "Gossip e Tv", il quale fa sapere che quando c'è stata la registrazione delle puntate trasmesse questa settimana, Diego non era presente in studio perché risultato positivo alla Covid-19.

In attesa di scoprire se Diego Tavani tornerà in studio nel corso delle nuove registrazioni di Uomini e donne che andranno in onda prossimamente su Canale 5, per Ida Platano questo inizio stagione 2022 è stato all'insegna delle nuove conoscenze.

Dopo essersi gettata alle spalle la frequentazione con Diego, la dama amica intima di Gemma Galgani, ha avuto modo di conoscere ben tre nuovi cavalieri che nel pomeriggio del 12 gennaio hanno fatto ingresso in studio per conoscerla meglio, sperando di riuscire a far breccia nel suo cuore.

Ida Platano volta pagina dopo Diego: arrivano nuovi cavalieri a U&D

Riuscirà Ida a trovare finalmente il grande amore della sua vita dopo svariate delusioni che le sono state inflitte in questi anni di permanenza a a Uomini e donne? Stessa sorte anche per la sua amica Gemma Galgani che, in questo inizio 2022, ha dovuto fare i conti con gli inganni da parte di Leonardo.

La dama torinese, infatti, ha scoperto di essere stata raggirata da Leonardo che a quanto pare si sarebbe avvicinato a lei solo per visibilità, tanto da sparlare alle sue spalle con un'altra donna e arrivando a dire che gli avrebbero fatto "schifo" i baci che si era scambiato con Gemma.