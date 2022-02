Marcello Messina ha voluto parlare nuovamente di Ida Platano e del loro rapporto, più che altro per fare chiarezza dopo alcune dichiarazioni della dama. La donna, infatti, ha ammesso di averlo sentito per una "cosa in sospeso", senza spiegare chiaramente quello che era successo. Marcello, che ora è felicemente fidanzato con Viviana, ha preferito raccontare quello che si sono detti, per evitare qualsiasi tipo di fraintendimento.

Marcello fa chiarezza sul rapporto con Ida

Marcello Messina è stato intervistato per il magazine di Uomini e Donne e ha voluto fare chiarezza sul suo rapporto con Ida Platano, dopo le sue ultime dichiarazioni.

La donna ha dichiarato di aver sentito Marcello perché avevano una "cosa in sospeso", senza però svelare di cosa si trattasse. Ida aveva anche raccontato che l'uomo le aveva proposto di rimanere amici e di chiamarlo se fosse passata da Torino, per vedersi. Secondo il diretto interessato le cose sarebbero un po' diverse. Marcello ora è fidanzato con Viviana ed è felice, per questo ha voluto chiarire ulteriormente questa situazione. Messina ha raccontato che le cose per lui stanno andando molto bene e che la sua fidanzata non ha mai dato un parere su Ida. La donna sarebbe rimasta un po' perplessa dopo aver letto l'intervista di Platano, per questo Marcello ha voluto sottolineare che la sua compagna "non ama le cose ambigue".

La 'cosa in sospeso' tra Marcello e Ida

Marcello ha sottolineato che non c'è stata "nessuna chiacchierata" con Ida e che la "cosa in sospeso" di cui ha parlato la donna era semplicemente una multa che ha preso quando è andata da lui a Torino. Marcello ha spiegato che Platano non riusciva a mettersi in contatto con i vigili, per cui ha chiamato lui chiedendogli un aiuto.

L'ex cavaliere ha deciso di aiutarla e ha trascorso una mattinata intera negli uffici dei vigili per farsi stampare il verbale. Ha scoperto che c'era un errore nell'indirizzo di posta elettronica. "La documentazione l'ho fatta consegnare a Ida da una persona della redazione" ha specificato Marcello, sottolineando che non voleva che si creassero pensieri ambigui riguardo la loro relazione se gliel'avesse consegnata lui di persona.

Nessuna amicizia in corso

Nella sua intervista Ida ha precisato che Marcello vorrebbe mantenere un rapporto di amicizia con lei. Anche in questo caso l'ex cavaliere ha pensato di fare un chiarimento. "In realtà avevo detto solo 'amici come prima' che ha un significato diverso" ha spiegato Messina. "Ho sempre evitato di fare gesti ambigui" ha aggiunto, aggiungendo che secondo lui Diego aveva ragione ad avere dei dubbi su di lei visto che nelle ultime puntate la donna ha dimostrato di provare ancora qualcosa per Riccardo. Secondo lui la fine della loro relazione è stata un bene per Diego.