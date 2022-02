Nuova esperienza professionale per Belen Rodriguez che mercoledì 9 febbraio ha esordito alla conduzione de Le Iene al fianco di Teo Mammucari . Quest'ultimo aveva già presentato il programma televisivo, in onda su Italia 1, in coppia con Ilary Blasi. “Quando sono uscita per venire per la prima volta in questo studio ho detto a mio figlio che andavo a fare quella cosa di cui gli avevo sempre parlato per tranquillizzarlo. Le Iene sono il mio sogno da quando sono in Italia perché essere una 'iena' significa stare sempre dalla parte del più debole”.

– ha spiegato la show girl nel corso del monologo d'inizio trasmissione.

In puntata l'argentina è stata protagonista della 'Passaparolaccia' con la 37enne chiamata ad esprimere giudizi senza peli lingua su alcuni “personaggi della sua vita”. Non sono mancate battute pungenti con Belen che ha definito “subdola” Selvaggia Lucarelli ed ha confermato di aver litigato con Alessia Marcuzzi e di essere tornata in buoni rapporti con Stefano De Martino : “Per quanto mi possa arrabbiare ci sarò sempre per questa persona”.

“Essere una Iena significa essere dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sa come chiederlo” ❤️ Benvenuta in famiglia Belen! pic.twitter.com/SbsxF0cVf3 — Le Iene (@redazioneiene) February 9, 2022

La show girl argentina e il gioco con Teo Mammucari sui personaggi che hanno segnato la sua vita

Belen ha subito lasciato il segno nella puntata d'esordio alla conduzione de Le Iene .

Dopo il monologo iniziale in cui ha raccontato un aneddoto legato al figlio Santiago, la show girl si è resa protagonista di alcuni divertenti siparietti con Teo Mammucari e si è cimentata nella 'coreografia' del tormentone sanremese Ciao ciao de La Rappresentante di Lista. In chiusura di puntata l'argentina si è messa in gioco affrontando il 'Passaparolaccia' con il compagno di avventura che ha chiesto alla 37enne un parere su alcune persone che hanno segnato la sua vita sentimentale e professionale da quando è in Italia.

“Dovrai dirci tutta la verità su Emma Marrone, Marco Borriello, Stefano De Martino, Selvaggia Lucarelli, Andrea Iannone, Antonino Spinalbese, Alessia Marcuzzi e Fabrizio Corona ” – ha esordito Mammucari che in successione ha consegnato alla collega il cartoncino con l'immagine del personaggio sul quale doveva esprimere un giudizio senza mostrarlo al pubblico.

Belen su Stefano De Martino: 'Penso che mi abbia tradito, per lui ci sarò sempre'

Belen Rodriguez ha spiegato di voler bene a Fabrizio Corona e che gli piaceva la spericolatezza dell'ex re dei paparazzi. La show girl non ha avuto parole tenere per Selvaggia Lucarelli. “Purtroppo non è un bel vedere, questa persona mi ha fatto stare malissimo e se viene con un mazzo di fiori non l'abbraccerei. Un flirt in comune? Forse Fabrizio”. In riferimento ad Emma Marrone l'argentina ha concesso di avere sensi di colpa nei suoi confronti e che e potrebbe andare volentieri a cena con lei. “É una donna con gli attributi”. Quando si è parlato di Marco Borriello ha rivelato di aver tradito per ripicca dopo aver scoperto le sue scappatelle.

“É un sex symbol” – ha affermato mostrando la foto dell'ex attaccante del Milan. Belen ha definito frizzante e simpatica Alessia Marcuzzi ma ha anche confermato i rumor sulle tensioni con la collega.

“Non penso proprio che mi voglia bene, una volta mi ha chiamato e mi ha insultato. Flirt in comune? Non lo so". L'argentina poi è stata stuzzicata su Stefano De Martino: “É la persona che mi ha fatto soffrire di più. Se mi ha tradito? Penso di sì ” – ha aggiunto la 37enne confermando di essere stata a cena con lui di recente. “Per lui ci sarò sempre” – ha sottolineato Belen che poi non ha nascosto la delusione per la fine della relazione con Antonino Spinalbese .