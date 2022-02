Le prossime puntate di Beautiful saranno incentrate sulla nuova gravidanza di Steffy. Emergerà infatti che la donna non saprà chi sia il padre della creatura e pertanto effettuerà un test di paternità. Il risultato indicherà come padre Liam, ma la verità sarà un'altra. Sarà poi Thomas a scoprire che il test è stato manipolato da Vinny e non esiterà a rivelare quanto scoperto ai diretti interessati.

Steffy è incinta ma non sa chi sia il padre: Liam o Finn?

La notte di passione trascorsa da Liam e Steffy porterà delle conseguenze. La figlia di Ridge scoprirà ben presto di essere incinta.

La donna non saprà chi sia il padre della creatura, visto che avrà avuto rapporti sia con Liam che con con Finn. A questo punto, il segreto sul tradimento verrà allo scoperto. Liam racconterà a Hope la verità e così Hope scoprirà non solo di essere stata tradita, ma anche che il marito potrebbe essere il padre del bambino di Steffy. Inevitabilmente, questo porterà nuova tensione, non solo nel loro matrimonio, ma anche tra le due sorellastre.

Anche Steffy sarà costretta a rivelare a Finn la verità sulla notte di passione trascorsa con l'ex marito.

Secondo il test del DNA è Liam il padre del bimbo di Steffy

Saranno puntate molto avvincenti quelle che andranno in onda tra qualche settimana su Canale 5.

Finn dimostrerà di amare profondamente Steffy e in qualche modo riuscirà a perdonarla, anche se nutrirà qualche dubbio sui sentimenti che la giovane Forrester prova per lui. Anche Hope, nonostante sia furiosa con Liam, non vorrà mettere a repentaglio il suo matrimonio. Le cose però, per entrambe le coppie, non saranno più come prima.

In questo frangente sarà proprio Thomas a convincere Hope a perdonare Liam. Un bel cambiamento per il figlio di Ridge, che sembrerà volersi riscattare per tutto il male fatto in passato. Steffy a questo punto, deciderà di effettuare un test di paternità per sapere chi sia il padre della creatura che porta in grembo. In cuor suo spererà che il padre sia Finn.

Purtroppo per lei, l'esito del test indicherà invece Liam come padre.

Spoiler Beautiful: il test di paternità è stato falsificato, il padre non è Liam

Con il prosieguo delle puntate, in Beautiful emergerà che qualcosa non andrà nel test di paternità. Sarà Thomas a scoprire che il test sarà stato manipolato da Vinny. Il suo amico infatti, avrà falsificato i risultati nel tentativo di aiutare Thomas a dividere Hope e Liam.

Insomma, Vinny voleva dare una chance a Thomas di riconquistare Hope. Peccato che il giovane Forrester, dopo l'operazione al cervello, sembri totalmente cambiato. Il giovane infatti, scoperto quanto fatto da Vinny lo affronterà. In seguito, rivelerà la verità a Hope, Liam, Steffy e Finn: il vero padre del bambino è proprio il giovane medico e non Liam.