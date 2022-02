Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera campana 'Un posto al sole', interpretata fra gli altri da Daria D'Antonio (Assunta Salvetti), Michelangelo Tommaso (Filippo Sartori), Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto Ferri), Nina Soldano (Marina Giordano) e Luisa Amatucci (Silvia Graziani). Le nuove puntate si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 28 febbraio al 4 marzo 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul caos causato dalle gemelle in casa Sartori, sui litigi fra Rossella e Riccardo, sull'incontro fra Niko e Manuela, sulla preoccupazione di Bianca e sulla decisione di Micaela di portare Jimmy con sè a Berlino.

Virginia mette in difficoltà Rossella

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che l'arrivo delle gemelle scatenerà il caos in casa Sartori. Il vero motivo del loro arrivo a Napoli, però, rimarrà avvolto nel mistero per tutti i loro conoscenti. Rossella e Riccardo vivranno alcune tensioni sul posto di lavoro a causa della presenza ingombrante di Virginia all'ospedale San Filippo. In particolar modo, sarà Rossella a patire molto la competizione con Virginia, tanto da parlarne anche con sua madre. Dopo aver ascoltato l'opinione di Guido sull'infedeltà, Cerruti si lascerà travolgere dalla gelosia tanto da comportarsi in maniera nuovamente avventata con Sarti. Il comportamento dei due uomini metterà nei guai Guido e Mariella che dovranno impegnarsi per risolvere i loro problemi.

Nunzio affronta Ludovico

Niko rivedrà Manuela dopo tanti anni, mentre Micaela mostrerà un inatteso interesse per il figlio Jimmy. La donna si impegnerà a far divertire il bambino nel tentativo di convincerlo a trasferirsi con lei a Berlino, lasciando Napoli e suo padre. Bianca scoprirà le intenzioni di Micaela e faticherà non poco a non raccontare tutta la verità a Niko.

In realtà, nessuno saprà il vero motivo per il quale la madre di Jimmy voglia portarlo con sè in Germania. Chiara rivelerà a Nunzio i motivi per il quale si sentiva così legata a Ludovico, senza sapere che Roberto e Lara stanno ancora tramando alle sue spalle. Susanna e Manuela si incontreranno di persona non riuscendo ad instaurare nessun rapporto di simpatia.

Guido e Mariella rimarranno molto stupiti da una visita inaspettata, mentre Chiara e Lara troveranno un bel feeling sul posto di lavoro. Renato sarà in procinto di ricevere un dono che lo metterà seriamente in crisi. Patrizio sarà sempre più insoddisfatto della sua situazione lavorativa, mentre Katia farà capire a Nunzio che il suo futuro potrebbe non essere roseo come pensa.