Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', interpretata fra gli altri da Christina Arends (Maja von Thalheim), Arne Lober (Florian Vogt), Christoph Mory (Cornelius), Sven Waasner (Erik), Merve Cakir (Shirin), Dieter Bach (Christoph), Katja Rosin (Selina) e Viola Wedekind (Ariane). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia dal 27 febbraio al 5 marzo 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'avvicinamento fra Maja e Hannes, sulla decisione di Selina di lasciare Christoph, sulla fuga del dottor Kamml e sul furto della spilla di Marita Maricelli.

Florian scopre i sentimenti di Hannes

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Maja rimarrà stupita nell'ascoltare la dichiarazione d'amore di Hannes, anche se in fondo ne rimarrà piacevolmente colpita. Florian si renderà conto che il rivale intende riconquistare la sua amata, mentre Shirin cercherà di spronarlo a lottare per il suo amore. Più tardi, Maja si riavvicinerà ad Hannes, tanto da baciarlo per poi addormentarsi con lui. Il giorno seguente, la giovane avrà un doloroso incontro con Florian che non la farà desistere dal voler dare una seconda possibilità al suo ex.

Cornelius si dichiara a Selina

Dopo essere stato denunciato da Selina, Christoph negherà ogni accusa di fronte alla polizia, facendo passare per bugiarda la sua fidanzata.

Saputo ciò, quest'ultima deciderà di trasferirsi a casa di Maja che si renderà conto che la madre è realmente innamorata dell'albergatore. Più tardi, Selina chiederà a Christoph di consegnarsi alla polizia se vuole recuperare la loro relazione. Il Saalfeld, però, ignorerà le richieste della fidanzata, intenzionato più di ogni altra cosa a celare tutte le sue malefatte.

Nel tentativo di calmare la compagna, Christoph le regalerà un cavallo che finirà per far credere alla donna che il fidanzato voglia corromperla. Convinta di ciò, Selina chiuderà definitivamente con lui per poi confidarsi con Cornelius. Sarà proprio in quell'occasione che l'uomo chiederà invano una seconda chance all'ex moglie.

Marita cerca di truffare l'assicurazione

Erik farà credere al dottor Kamml di aver origliato una sua conversazione con Christoph, nel tentativo di smascherarlo. Il medico si spaventerà e si darà alla fuga. Saputo ciò, Christoph cercherà comprensione in Selina, rivelandole che diverso tempo prima fu Ariane ad avvelenarla. Sconvolta dalla notizia, la donna affronterà Ariane che negherà tutto. Werner inizierà a frequentare Marita Maricelli, finendo per scontrarsi con Alfons. La donna chiederà a Saalfeld di conservare una preziosa spilla nella cassaforte del Furstenhof, spilla che sparirà poco dopo. Werner informerà la cantante che l'assicurazione dell'hotel coprirà la sua perdita economica, senza sapere che in realtà la donna ha inscenato il furto per truffare l'assicurazione.

Alla fine, Werner scoprirà la verità grazie a Cornelia e Benni. La reazione dell'albergatore, però, sorprenderà tutti in quanto deciderà di ringraziare Marita offrendole gratis il soggiorno in hotel. Max vorrebbe che il maialino Chantal diventi la mascotte ufficiale della squadra di calcio del paesino di Bichlheim.