Prosegue l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate previste su Rai 3 dal 7 all'11 marzo 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Niko che, dopo aver scoperto le reali intenzioni di Micaela, si renderà conto che sta rischiando di perdere suo figlio. Spazio poi alle vicende di Chiara che, questa volta, riuscirà finalmente ad affrontare a tener testa a Roberto Ferri.

Micaela viene smascherata da Niko: anticipazioni Un posto al sole all'11 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste fino all'11 marzo 2022, rivelano che finalmente il piano segreto di Micaela verrà a galla e sarà ormai a conoscenza di tutti.

Verrà fuori, infatti, che lo scopo principale della gemella è quello di portar via suo figlio Jimmy e far sì che possa tornare con lei a Berlino.

Tutti gli abitanti di Palazzo Palladini verranno così a conoscenza del piano della ragazza che si ritroverà messa alle strette.

Niko non vuole perder suo figlio: anticipazioni Upas

Un duro colpo in primis per Niko che, in questi nuovi episodi della soap opera previsti fino all'11 marzo in tv, si renderà conto che sta rischiando per davvero di perdere suo figlio Jimmy, dato che la mamma vuole portarlo con lei in Germania.

Le anticipazioni di Un posto al sole fino all'11 marzo 2022, rivelano che Niko deciderà di chiedere aiuto ai suoi genitori: vuole confrontarsi con loro per capire come deve agire e cosa fare per evitare di ritrovarsi senza suo figlio.

All'improvviso sarà Renato ad avere un'idea: un'iniziativa inaspettata che potrebbe cambiare le carte in tavola in questa intricata vicenda legata al piccolo Jimmy.

Patrizio annuncia di voler lasciare Napoli

E poi ancora, le trame della soap opera campione di ascolti dell'access prime time di Rai 3, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Patrizio.

In maniera del tutto inaspettata, il ragazzo annuncerà di aver deciso di voltare pagina e quindi di lasciare Napoli per poter iniziare una nuova vita altrove.

Tale decisione di Patrizio, però, non verrà accolta in maniera positiva da papà Raffaele, che non sarà per niente d'accordo con il ragazzo.

Chiara affronta Roberto Ferri: anticipazioni Upas 7-11 marzo 2022

Occhi puntati anche su Chiara: le anticipazioni di Un posto al sole fino all'11 marzo 2022, rivelano che in un momento di grande adrenalina, dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti, la ragazza troverà il coraggio per affrontare Roberto Ferri.

I due, quindi, si ritroveranno faccia a faccia, l'una contro l'altro lei riuscirà a tenergli testa. Tale situazione finirà per avere delle conseguenze anche nel rapporto tra Chiara e Nunzio.