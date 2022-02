Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio che si avvia verso il finale di stagione.

Quest'anno ci saranno delle novità importanti legate alla messa in onda in tv, dato che la sesta stagione terminerà prima del previsto e, a partire da maggio, al posto delle repliche che tradizionalmente sono andate in onda negli anni precedenti durante il periodo estivo, ci sarà spazio per il debutto della nuova soap dal titolo "Sei Sorelle".

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6: ecco quando finisce

Nel dettaglio, questa sesta stagione di successo de Il Paradiso delle Signore si avvia verso l'attesissimo finale di stagione.

Le anticipazioni legate alla programmazione della soap opera di Rai 1 rivelano che, l'ultima puntata di questa stagione andrà in onda venerdì 29 aprile.

E' questa la data in cui calerà il sipario sulla sesta serie, in attesa poi che arrivino le puntate della settima stagione, già confermata nel palinsesto della stagione televisiva 2022/2023 della rete ammiraglia Rai.

Tuttavia, la vera novità di quest'anno sarà legata al fatto che non ci saranno più le repliche de Il Paradiso delle signore al termine delle puntate inedite.

Rispetto agli altri anni, quando la Rai replicava gli episodi delle stagioni precedenti, per quest'anno si è scelto di puntare su un nuovo prodotto in prima visione assoluta.

Chiude Il Paradiso 6, al suo posto la soap 'Sei Sorelle' in prima tv

E così, a partire dal mese di maggio, al posto delle repliche de Il Paradiso delle signore 6 ci sarà spazio per il debutto di una nuova soap opera iberica.

Trattasi di "Sei Sorelle", una serie ambientata all'inizio del '900 che vede protagoniste un gruppo di sei sorelle alle prese con la gestione dell'attività lasciata dal loro amato padre, morto in maniera precoce e inaspettata.

Intanto, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 che presto arriveranno su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Stefania che si ritroverà a dover fare i conti con l'amara scoperta legata alla sua vera mamma.

Stefania scopre la verità su mamma Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

La ragazza, infatti, entrerà in possesso di una missiva dove c'è scritto che la sua vera madre è Gloria. Un vero e proprio choc per la giovane Venere del Paradiso che, a quel punto, si renderà conto di essere stata ingannata per tutti questi anni.

Gloria, disperata per la scoperta fatta da sua figlia, cercherà in tutti i modi di placare la sua disperazione e proverà anche ad avere un confronto con lei, per cercare di spiegare le sue motivazioni.

Alla fine, però, non ci sarà nulla da fare tanto che Stefania prenderà in considerazione anche l'idea di scappare via e quindi lasciare la città e tutti i famigliari.