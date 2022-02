Si prospetta una settimana ricca di vicende al cardiopalma quella di Un posto al sole. Dal 21 al 25 febbraio, Palazzo Palladini vivrà diverse storie che sicuramente non annoieranno gli spettatori. Dalle anticipazioni si apprende del ritorno di un personaggio che finirà per scombussolare quella serenità appena instauratasi tra Niko e Susanna e che coinvolgerà anche Filippo e Serena. Spazio anche a Renato, che finirà nel mirino di Giuditta la quale affermerà che tra loro è successo qualcosa. Scombussolamento anche nella vita di Rossella e Riccardo per colpa dell'inatteso e non gradito ritorno di Virginia.

E mentre Ferri continuerà a bramare il Gruppo Petrone, manipolando Chiara, la ragazza desidererà tornare insieme a Nunzio.

Anticipazioni Un posto al sole, il ritorno di un personaggio

Il ritorno dell'ex Katia e della partenza della moglie Angela, ha mandato in subbuglio il cuore e la mente di Franco il quale è finito per riavvicinarsi alla madre di Nunzio. Nelle nuove puntate di Un posto al sole, Boschi non saprà che pesci prendere e come rapportarsi con Katia. Franco, inoltre, dovrà fare i conti persino con suo suocero. Raffaele e Renato, che in quest'ultimo periodo sono in fissa con l'enologia, ovvero lo studio del vino, si ritroveranno ad ubriacarsi e a procurarsi i fastidiosi sintomi post-sbornia.

Sarà così che Renato avrà uno spassoso incontro.

Le anticipazioni di UPAS annunciano il ritorno di uno storico personaggio della soap di Rai 3 che, quando rimetterà piede all'interno di Palazzo Palladini, scoprirà tutto ciò che è accaduto a sua insaputa.

Franco va in crisi e nutre perplessità su Katia nelle nuove puntate di Un posto al sole

Franco Boschi, dopo aver ascoltato Giovanni, comincerà a nutrire forti dubbi su Katia e sprofonderà in crisi. Intanto Patrizio, che voleva cambiare vita e andare a lavorare a Barcellona, finirà per capacitarsi che il lavoro al caffè Vulcano sia la migliore soluzione per lui.

Nelle nuove puntate di Un posto al sole, Raffaele verrà a sapere che tra Renato e Giuditta le cose non sono affatto andate come racconta la donna.

Rossella attraverserà un periodo durissimo a causa della triste vicenda riguardante l'amico Corrado. La ragazza, che si sentirà inadeguata e addolorata, finirà per cercare il supporto di Riccardo, ma un inaspettato arrivo finirà per scompigliare la loro serenità di coppia. La presenza a Napoli della ex di Crovi, Virginia, finirà soltanto per mettere sotto pressione Riccardo e tutto ciò potrebbe sortire conseguenze sul suo rapporto con Rossella.

Mariella subisce il fascino di una sua vecchia conoscenza

Timorosi che la loro vicinanza possa creare un mucchio di problemi, sia a livello famigliare che personale, Katia e Franco prenderanno due decisioni decisamente importanti.

Nel frattempo, Mariella finirà per subire il fascino di una sua vecchia conoscenza e arriverà persino a chiudere un occhio sulla violazione del codice della strada di costui. Guido, ignaro di ciò che combina la moglie, finirà per sentire puzza di bruciato e scoprirà che la consorte gli nasconde qualcosa.

La giovane Chiara, mentre cerca di accorciare le distanze con Nunzio, sarà sempre più succube del signor Ferri, che tenterà ogni carta pur di poter mettere le mani sul Gruppo Petrone.

Un inatteso arrivo manda in subbuglio Niko e Susanna

Prossimamente, a Un posto al sole, ci sarà spazio anche per Susanna e Niko. Dopo aver attraversato un periodo di estrema difficoltà, che li ha portati a separarsi, i due si sono ritrovati e le cose sembrano procedere senza intoppi.

Non solo con Niko, ma la ragazza ha instaurato un bel rapporto anche con il piccolo Jimmy. Peccato, però, che il ritorno inatteso di un personaggio finirà per portare subbuglio sia a Niko e Susanna che a Filippo e Serena.