Continuano gli episodi della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 21 al 25 febbraio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Ci saranno due rientri importanti a Palazzo Palladini. Arriverà anche Virginia a turbare il labile equilibrio del rapporto tra Rossella e Riccardo Crovi. Franco dovrà fare i conti col suo avvicinamento a Katia mentre Renato dovrà vedersela con Giuditta. Roberto cercherà di impossessarsi delle quote Petrone.

Franco e Katia troppo vicini

Franco comincerà a riflettere sul suo avvicinamento alla madre di Nunzio e su tutte le conseguenze che i suoi gesti potrebbero scatenare.

L'uomo oltre a decidere in che modo comportarsi con la donna dopo il grande momento di intimità vissuto, dovrà anche gestire la presenza ingombrante di Renato Poggi. Intanto Poggi e Raffaele si ritroveranno dopo la sbornia ma per il Poggi arriverà il momento di dover gestire anche un incontro molto divertente. A Palazzo farà il suo ritorno un personaggio assente da diverso tempo, il quale dovrà fare i conti con tutti i cambiamenti avvenuti nel corso della sua assenza. Grazie ai lunghi discorsi con Katia, Franco riuscirà a rendersi conto di alcuni retroscena della relazione della donna con Giovanni e si convincerà che Cammarota non gli abbia raccontato tutta la verità. Anche per Patrizio arriverà il momento di porsi alcune domande.

Il ragazzo infatti sarà combattuto nel dover scegliere se partire per cominciare un nuovo lavoro a Barcellona oppure restare a fare il cuoco al vulcano. Raffaele si accorgerà che tra Renato e Giuditta è accaduto qualcosa a lui sconosciuto.

L'arrivo di Virginia

L'arrivo di Virginia a Napoli metterà a dura prova il labile equilibrio del rapporto tra Rossella e Riccardo.

Intanto Mariella in servizio, verrà travolta dal fascino di una sua vecchia fiamma tanto da evitare di fargli una multa. La donna nasconderà l'accaduto a suo marito anche se a fatica. Roberto Ferri continuerà a manipolare Chiara cercando di appropriarsi del patrimonio della giovane e inesperta erede dell'impero Petrone.

La ragazza invece cercherà invano di riavvicinarsi a Nunzio.

Riccardo comincerà a comportarsi in maniera diversa con Rossella a causa dell'improvvisa presenza della sua ex nella sua vita. Guido comincerà a sospettare che sua moglie gli abbia nascosto qualcosa e arriverà molto vicino alla verità. Dopo un inatteso ritorno a Palazzo, per Niko e Susanna diventerà difficile gestire Jimmi. Anche per Filippo e Serena arriveranno nuovi turbamenti. Per Chiara e Nunzio sembrerà andare meglio mentre Rossella vivrà costantemente con il timore che la presenza di Virginia possa minare il suo rapporto con Riccardo.