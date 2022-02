Venerdì 11 febbraio al Paradiso delle signore 6 si concluderà una settimana molto emozionante e importante per il futuro dei protagonisti della soap di Rai 1. Secondo le anticipazioni della puntata, infatti, Flora (Lucrezia Massari) accetterà la proposta di Marco (Moisé Curia) e testimonierà a favore della Contessa (Vanessa Gravina), mentre il signor Rossi accetterà la proposta di acquisto di Salvatore (Emanuel Caserio). Anna (Giulia Vecchio) si sentirà in colpa nei confronti del suo fidanzato, ancora ignaro del suo passato, mentre Veronica (Valentina Bartolo) penserà a come aiutare sua figlia.

La donna deciderà di assumersi le responsabilità della lettera scritta da Gemma (Gaia Bavaro), ma all'appuntamento con Gloria (Lara Komar) ci sarà anche Ezio (Massimo Poggio).

Marco otterrà l'aiuto di Flora per alleggerire la posizione della zia

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 11 febbraio Flora rifletterà sulle parole di Marco e deciderà di appoggiarlo per difendere Adelaide. La stilista, quindi, accetterà di deporre a favore della contessa che grazie alla sua testimonianza potrebbe acquisire una posizione diversa con la polizia rispetto al caso Ravasi. La scelta di Flora, tuttavia, metterà inevitabilmente in cattiva luce Achille. Nel frattempo, per Salvatore arriveranno buone notizie, perché il signor Rossi accetterà la sua proposta di acquisto per l'appartamento vicino a quello in cui vive Agnese.

Anna sarà sopraffatta dai sensi di colpa per aver mentito a Salvatore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 11 febbraio rivelano che Anna non riuscirà a essere completamente felice per il suo futuro insieme a Salvatore, perché sarà sopraffatta dal senso di colpa.

La signorina Imbriani, infatti, non è stata ancora chiara sul suo passato e sul padre della piccola Irene a cui Salvatore si è già affezionato molto.

Veronica deciderà di agire per aiutare Gemma: anticipazioni puntata di venerdì 11 febbraio

Durante la puntata di venerdì 11 febbraio, al Paradiso delle signore 6 ci sarà una scelta molto importante da parte di Veronica.

Dopo aver saputo da Gemma che la lettera indirizzata a Gloria è stata una sua mossa per proteggere la sua famiglia, penserà a come poter aiutare la ragazza ed evitare che finisca nei guai. Veronica deciderà quindi di assumersi personalmente le responsabilità per le minacce ricevute dalla capo commessa e le darà appuntamento segreto per confessarle di essere l'autrice della missiva. Ezio, tuttavia, riuscirà a scoprire in tempo le intenzioni della sua compagna e si presenterà all'incontro con Gloria.