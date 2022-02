Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione che va dal 28 febbraio al 4 marzo preannunciano molti colpi di scena. L'arrivo improvviso delle gemelle Cirillo a Napoli porterà non poco scompiglio nelle vite di Serena e Filippo. Tuttavia i due coniugi non saranno i soli a dover fare i conti con le debordanti ragazze. Se inizialmente sembrerà ignoto il motivo per il quale le due siano giunte a Napoli, ben presto l'interessamento di Micaela nei confronti di Jimmy renderà tutto più chiaro.

La gemella, a quanto pare, è tornata per proporre al figlio di trasferirsi con lei a Berlino. Questa proposta spiazzerà il ragazzino, il quale vorrebbe passare del tempo con la madre, ma non se la sentirebbe di lasciare tutti gli affetti che ha a Napoli. Bianca verrà a conoscenza del segreto di suo cugino. Il ragazzino si farà promettere di non rivelare a nessuno quanto ha scoperto, riuscirà la piccola Boschi a tacere?

Upas, spoiler al 4 marzo: Micaela vuole portare Jimmy a Berlino

Secondo le anticipazioni delle puntate di Upas in onda sino al 4 marzo, Micaela e Manuela torneranno a Napoli portando non poco scompiglio nelle vite dei loro familiari. Inizialmente apparirà ignoto il motivo della visita delle due gemelle, ben presto, però, si verrà a sapere che Micaela è tornata per Jimmy.

La giovane mostrerà un certo interesse per il figlio, che potrebbe sembrare anche normale, se non fosse che la sorella di Serena ha abbandonato il bambino quando era molto piccolo. A quanto pare la ragazza vorrebbe che il figlio la seguisse a Berlino definitivamente.

Upas, episodi sino al 4 marzo: Bianca scopre il segreto del cugino

Gli spoiler delle puntate di Upas che saranno trasmesse dal 28 febbraio al 4 marzo preannunciano che Jimmy resterà piuttosto colpito dalla proposta della madre. Tuttavia il piccolo Poggi vorrebbe approfondire la conoscenza della sua genitrice e dunque sarebbe tentato a seguirla in Germania.

Bianca verrà a sapere per caso che Micaela vorrebbe che Jimmy partisse con lei. A questo punto il cugino le chiederà di mantenere il segreto e non dire nulla agli altri. Trattandosi, però, di una ragazzina, non sarebbe da escludere che la figlia di Angela vuoti il sacco con la nonna o con lo zio Niko.

Upas, puntate 28/2 - 4/3: Micaela nasconde qualcosa

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Upas svelano che dietro la decisione di Micaela di portare il figlio a Berlino, potrebbe nascondersi qualcosa di più grande. Al contempo Niko e Manuela si incontreranno dopo tanti anni dalla fine della loro relazione. Anche Susanna avrà un incontro con l'ex del giovane Poggi, mostrando una certa indifferenza nei confronti della ragazza.