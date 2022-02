In queste ore, Stefano De Martino è finito al centro di una polemica. Stando ad alcune indiscrezioni, il conduttore campano avrebbe chiesto ai vertici di viale Mazzini di non essere messo al timone di Made in Sud. Il motivo? Il 32enne avrebbe preferito ricoprire il ruolo di giudice al Serale di Amici 21.

L'indiscrezione

Come riportato da Tv Blog, l'ex marito di Belen Rodriguez avrebbe creato dei mal di pancia in Rai. Il 32enne campano, dopo essere tornato al timone di Stasera tutto è possibile, avrebbe rifiutato la conduzione di Made in Sud. Tra i motivi derivanti dalla decisione di De Martino, ci sarebbe la proposta della concorrenza.

A quanto pare, Stefano avrebbe preferito ricoprire il ruolo di giudice nel Serale di Amici 21.

Al momento si tratta solo di supposizioni, ma pare che i vertici di viale Mazzini non abbiano preso bene la decisione del conduttore.

Le ipotesi

Non è chiaro chi abbia avanzato prima la richiesta. Maria De Filippi non è la prima volta che chiama il suo ex allievo nella scuola talent di Amici. Professionalmente Stefano, è nato proprio nella scuola più famosa d'Italia. Tra l'altro, il 32enne aveva già vestito i panni di giudice ed era stato protagonista di una serie di siparietti con Alessandra Celentano. In un'intervista lo stesso conduttore ha confidato che ad Amici non si può mai dire di no.

Per quanto riguarda la conduzione di Made in Sud, Stefano è già stato al timone dello show comico su Rai2.

All'epoca, il conduttore era affiancato da Fatima Trotta e Biagio Izzo. A quanto pare, per il ritorno del programma non sarebbero state menzionate né Fatima né Gregoraci: entrambe sono reduci di un contratto con Mediaset. Stando alle indiscrezioni, al fianco di De Martino ci sarebbe potuta essere Lorella Boccia e Flora Canto.

Per ora il 32enne campano si trova alla conduzione di Stasera tutto è possibile con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Inoltre, il presentatore è reduce anche del programma Bar Stella, un progetto alla quale il diretto interessato teneva particolarmente.

Stefano e Belen: nessun ritorno di fiamma

Negli ultimi tempi, Stefano De Martino è tornato sui giornali di Gossip per un presunto ritorno di fiamma con l'ex moglie Belen Rodriguez.

La showgirl sudamericana ha precisato che tra i due c'è stato un riavvicinamento, ma attualmente non vivono sotto lo stesso tetto. Nonostante, i due siano stati paparazzati in più occasioni, Belen ha ammesso che a differenza del passato vuole vivere il tutto lontano dai riflettori.

Stefano invece, ha continuato a mantenere il massimo riserbo sulla sua attuale situazione sentimentale. Al momento il 32enne preferisce concentrare le forze sulla carriera professionale.