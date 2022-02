Continua su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissata alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio, Lara e Marina si troveranno in conflitto perché entrambe si contenderanno il cuore di Ferri. Inoltre verrà fuori il brutto anno scolastico di Bianca e per Franco sarà difficile gestire tutto, mentre Rossella riuscirà a stare vicina a un suo paziente consigliando al meglio e penserà alla sua vita privata.

Clara perde il lavoro e Alberto deve occuparsi della sue spese e di Federico

Nella puntata di Un Posto al sole che verrà mandata in onda lunedì 7 febbraio, Nunzio sarà in preda alla gelosia e non capirà più niente di fronte alla sintonia crescente tra Ludovico e Chiara. Intanto Alberto dovrà fronteggiare tutte le spese riguardanti pure Clara e Federico, dopo che la donna ha perso il proprio lavoro. Inoltre una divertente controversia con suo cognato farà venire alla luce tutti i limiti di Renato in campo vinicolo.

Nell'episodio di martedì 8 febbraio, il rapporto con Chiara determinerà tante difficoltà a Nunzio, che opterà per assumere una scelta drastica. Nel frattempo si vedrà se Rossella sarà stato in grado di gestire al meglio la gelosia crescente nei confronti di Riccardo o se le tensioni tra i due saranno andate crescendo, con l'avvicinarsi della sua partenza per Bolzano.

In tutto questo Renato e Raffaele saranno intenti a capire quale possa essere il binomio perfetto tra cibo e vino e questo potrebbe portarli a cooperare insieme e ad accrescere la loro conoscenza.

Chiara è impegnata nella vendita dell'azienda Petrone

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 9 febbraio, Rossella sarà impegnata nella risoluzione di un caso clinico che metterà a dura prova sia la sua competenza che sensibilità.

Intanto Riccardo inviterà a più riprese Virginia a concedergli la separazione. Inoltre Chiara, dopo essersi lasciata con Nunzio, sarà occupata nella cessione delle quote dell'azienda Petrone. Vedremo se Roberto Ferri approfitterà della situazione per acquistare la società ad un prezzo decisamente più basso.

Nella puntata di giovedì 10 febbraio, Marina, Lara e Ferri si troveranno tutti e tre insieme all'evento di beneficenza.

Tra Giordano e l'uomo il legame sarà sempre più crescente e le due donne non potranno che entrare in conflitto. Nel frattempo Riccardo tornerà a Napoli dopo essersi confrontato con Virginia, mentre Rossella avrà una situazione complicata sul posto di lavoro. In tutto questo Franco e Giulia capiranno che le problematiche scolastiche di Bianca sono decisamente peggiori di quanto da loro ipotizzato.

Rossella pensa alla sua vita privata

In base agli spoiler di venerdì 11 febbraio, Roberto sarà convinto di avere finalmente riconquistato Marina, ma la donna lo meraviglierà con una scelta inattesa. Intanto Rossella otterrà ottimi risultati con il paziente sul luogo di lavoro, ma non potrà fare a meno di pensare ai problemi nella vita privata. Infine il precario anno scolastico di Bianca non farà stare per nulla tranquillo Franco, ma l'uomo dovrà fronteggiare un'altra notizia spiacevole.