Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 7 all'11 febbraio, ci saranno importanti novità in merito a Franco Boschi. Dopo la partenza di Angela, l'uomo avrà forti difficoltà a rapportarsi con Bianca e la presenza di Katia alla Terrazza renderà le cose ancora più difficili. Le anticipazioni rivelano che la piccola Boschi, oltre a mostrarsi scontrosa in casa, inizierà a faticare anche a scuola. A questo però si aggiungerà presto una cattiva notizia con cui Franco Boschi dovrà fare i conti, anche se non è chiaro di cosa si tratti.

Nel frattempo le cose non andranno bene neanche a suo figlio Nunzio, il quale in preda a un attacco di gelosia, perderà la calma e darà un pessimo spettacolo di sé, spaventando tutti gli astanti.

Upas, trame febbraio: Franco e Giulia si preoccupano per Bianca

La presenza di Katia (Stefania De Francesco) alla terrazza genererà alcuni malumori. Giulia (Marina Tagliaferri), finora ben predisposta nei suoi confronti, inizierà a nutrire qualche sospetto in merito alla presenza della donna in casa.

Bianca (Sofia Piccirillo), che non ha mai mostrato simpatia per la mamma di Nunzio, si scontrerà con quest'ultima ed inizierà a manifestare un certo disagio che avrà ripercussioni anche sul suo rendimento scolastico.

Un posto al sole, anticipazioni dal 7 all'11 febbraio: arriva una pessima notizia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Franco e Giulia saranno sempre più in apprensione per il rendimento scolastico di Bianca. Tale problema però andrà presto in secondo piano dinanzi all'arrivo di qualcosa di molto spiacevole per Boschi.

Occhio alla puntata che andrà in onda venerdì 11 febbraio, perché in quell'occasione, Franco riceverà una bruttissima notizia. Le anticipazioni non aggiungono altro, difficile capire di cosa possa trattarsi. Uno dei suoi parenti in Nuova Zelanda non sta bene? Si tratta di qualcosa legato al suo lavoro? O forse è accaduto qualcosa ad Angela?

Per capirlo bisognerà attendere i prossimi giorni, ma la sensazione è che si tratti di qualcosa che avrà un forte impatto sulle trame.

Upas, puntate dal 7 all'11 febbraio: Nunzio e Chiara si lasciano

Nunzio (Vladimir Randazzo) verrà preso da un attacco di gelosia e perderà il controllo facendo spaventare le persone accanto a lui. A causare questo attimo di follia, sarà la folle gelosia dettata dalla vista di Ludovico (Roberto Caccioppoli) e Chiara (Alessandra Masi). Non è chiaro a cosa assisterà di preciso il figlio di Franco, ma sta di fatto che lui la giovane Petrone si lasceranno, in seguito a questo evento. In seguito la ragazza, ancora scossa per quanto accaduto, si appresterà a trattare, per la cessione delle sue quote aziendali, con Roberto Ferri.