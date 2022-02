Gianmaria Antinolfi, domenica 6 febbraio, è stato ospite a Verissimo. Il 36enne campano ha parlato del suo percorso all'interno del GFVip e ha speso delle parole al miele per Federica Calemme: l'imprenditore ha spiegato alla padrona di casa che se la modella fosse arrivata subito al Reality Show, l'avrebbe immediatamente corteggiata.

Le parole dell'ex gieffino

All'interno del GFVip, Gianmaria era entrato fidanzato. Dopo avere avuto alcuni dubbi sulla "nuova fidanzata", aveva deciso di lasciarla. In un secondo momento il gieffino si era avvicinato a Sophie Codegoni, ma tra i due non è mai scoccata la scintilla dell'amore.

In seguito all'ingresso di Federica Calemme, il 36enne è rimasto subito colpito. Di conseguenza, si è avvicinato sempre di più alla modella. Nel salotto di Verissimo, Antinolfi si voluto scrollare di dosso l'appellativo di "latin lover". Nel dettaglio, l'ex concorrente ha affermato: "Se fosse arrivata prima Federica, non ci sarebbe stata storia. Avrei scelto subito lei..." Il giovane ha fatto sapere che dopo essere uscito dalla casa di Cinecittà è andato a Napoli per stare con la modella. Antinolfi ha fatto sapere che è intenzionato a conoscere meglio Federica lontano dai riflettori.

Dal momento che Gianmaria per motivi di lavoro vive a Parigi ha chiosato: "Per me è una città importantissima, non vedo l'ora di condividerla con lei".

Infine, il 36enne ha fatto sapere che con Sophie non è andata bene perché non c'era convinzione da parte di entrambi.

La versione di Calemme

Successivamente Gianmaria è stato raggiunto in studio da Federica. La ragazza ha confermato di voler conoscere il 36enne lontano dai riflettori. Calemme ha confidato: "Mi ha colpito tantissimo il suo lato tenero".

La diretta interessata ha rivelato a Silvia Toffanin che Gianmaria è una persona molto affettuosa e vede sempre il lato positivo in ogni cosa: "Merita tanto".

La modella ha spiegato di avere seguito il percorso di Antinolfi dall'inizio del reality show. Una volta entrata al GFVip, non credeva che potesse nascere qualcosa con Gianmaria poiché lui era arrivato al programma fidanzato.

Il commento di Esmeralda

A Verissimo è intervenuta anche la mamma di Gianmaria Antinolfi. Incalzata dalla conduttrice, la signora Esmeralda ha smentito di volere che suo figlio abbia a tutti i costi una famiglia. La donna si è semplicemente limitata a dire che vuole la felicità del 36enne con o senza famiglia, con un uomo o con una donna: "Per me è indifferente".

La signora Esmeralda era intervenuta anche al GFVip per fare una sorpresa al figlio. In merito alla storia tra Gianmaria e Federica, la diretta interessata non ha espresso alcun commento ma è felice per suo figlio.