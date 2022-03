Love is in the air viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:55 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della soap opera turca da lunedì 7 a venerdì 11 marzo raccontano che Eda non si presenterà alla lezione di Serkan perché si addormenterà. Piril ed Engin, intanto, avranno qualche difficoltà a gestire i progetti in essere senza il loro socio, ne frattempo Aydan rivelerà a Kemal di non voler dipendere da lui. Eda, invece, apprenderà dal medico di essere incinta e lo dirà subito a Serkan, mentre Erdem, Ayfer e Melek crederanno che Aydan sia in stato interessante.

Bolat, in ultimo, crederà invece che ad aspettare un bambino sia Pina.

Eda si addormenterà e non si presenterà alla lezione di Serkan

Le trame della fiction daily turca da lunedì 7 a venerdì 11 marzo anticipano che Eda si addormenterà mentre Serkan sarà alle prese con la correzione dei compiti dei ragazzi, così la ragazza non si presenterà alla sua lezione come gli aveva promesso.

L'assenza di Eda farà credere a Serkan che lei trovi noiosa la sua vita da professore e sia nostalgica riguardo a quando faceva l'architetto e il capo della ArtLife.

Piril ed Engel, al contempo, risentiranno non poco dell'assenza del loro socio, difatti dovranno fare i conti con qualche difficoltà. Ayfer, successivamente, proverà a insegnare a Aydan i trucchi per trascorrere una vita modesta, così quest'ultimo rivelerà a Kamal di non voler dipendere da lui per timore che il loro legame possa terminare un giorno.

Serkan, quindi, andrà a fornire loro il suo supporto ma, dopo aver messo piede nella ArtLife, capirà che il suo contributo, malgrado di fondamentale importanza non sarà sufficiente, quindi ordirà un nuovo stratagemma.

Serkan diverrà iperprotettivo nei confronti di Eda

Gli spoiler della soap opera turca da lunedì 7 a venerdì 11 marzo riportano che Kemal riuscirà a convincere Aydan a mettersi alla ricerca di Seyfi per riportarlo a casa, ma ad aspettarla troverà il suo compagno, con la complicità di Cicek, che vorrà chiederle di sposarlo.

Eda, intanto, sarà insospettita da alcuni sintomi e si recherà dal medico. Quest'ultimo comunicherà alla ragazza di essere in stato interessante.

Eda, quindi, dirà entusiasta a Serkan di aspettare il secondo figlio da lui e l'uomo diverrà iperprotettivo nei riguardi della sua amata.

La signora Nuray, invece, contatterà Engin e Piril per un progetto professionale rilevanti, così i due decideranno di ingaggiare Erdem, Melek, Kemal, Kerem, Seifi, Ayfer e Aydan per far finta di essere dei dipendenti provenienti dalle ceneri della ArtLife.

Il progetto, però, non andrà a buon fine sia per l'inettitudine dei lavoratori improvvisati ma anche per il comportamento di Serkan.

Un malinteso infine coinvolgerà le due borse di Pina ed Eda: Melek, Ayfer ed Erdem crederanno che Aydan aspetti un bambino, mentre quest'ultima crederà che a essere incinta sia Pina. All'interno dello stesso equivoco si penserà che Eda sia in depressione.