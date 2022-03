Colpo di scena nel daytime di Amici che è andato in onda il 2 marzo. Anna Pettinelli ha convocato Gio Montana e, in collegamento, gli ha detto che non può continuare a sostenerlo perché non lo reputa pronto per la fase serale. Il ragazzo ha pianto e ha protestato per la decisione della sua ex prof, ma gli è tornato il sorriso quando Rudy Zerbi l'ha informato del fatto che d'ora in poi farà parte della sua squadra e si gioca con LDA, Luigi e Calma la maglia dorata.

Aggiornamenti sul cast di Amici

Sono passate appena 24 ore da quando è andata in onda la puntata pomeridiana di Amici in cui Anna Pettinelli si è battuta per difendere Gio Montana dalle critiche di Rudy e del maestro Adriano Pennino sulla gara di tecnica vocale.

Oggi, mercoledì 2 marzo, il daytime del talent-show è cominciato con un colloquio a distanza tra la professoressa e l'allievo che è entrato nella scuola solamente due settimane fa proprio su espressa richiesta della romana.

"Ho capito che non sei pronto per il serale, hai solo due inediti forti e sulle cover sei troppo indietro rispetto agli altri. Non posso ammetterti, devi andare via oggi stesso", ha detto l'insegnante di canto al ragazzo che ha fortemente voluto nella sua squadra meno di un mese fa.

"Avrei preferito entrare in un altro momento, magari a settembre per poter fare un percorso completo come tutti gli altri", ha risposto il giovane prima di tornare sommessamente in casetta.

Il salvataggio dell'insegnante di Amici

Gio Montana non ha reagito bene alla decisione di Anna di eliminarlo e, una volta raggiunta la casetta, si è messo a piangere tra le braccia dei compagni di classe.

A Nunzio, Crytical, LDA, Luigi e Calma che gli hanno chiesto cosa fosse successo, il ragazzo ha raccontato: "La maestra Pettinelli mi ha eliminato perché dice che non sono pronto per il serale".

"Ma cosa cavolo mi ha preso a fare? Perché bruciarmi un'opportunità quando potevo iniziare a settembre e fare un percorso come tutti voi?", si è chiesto il rapper trovando il pieno sostegno degli altri allievi di Amici 21.

Il cantante ha preparato la valigia, pronto per tornare alla sua vita, ma una convocazione ha cambiato decisamente i suoi imminenti piani.

Luca ha informato Gio Montana che lui, assieme a Luigi e Calma, dovevamo immediatamente raggiungere la sala canto per un incontro molto importante.

Il docente di Amici conquista il pubblico

Gio Montana è stato convocato da Rudy nella scuola per un motivo davvero fondamentale.

Nel corso del daytime di Amici che è andato in onda il 2 marzo, il professore di canto ha fatto un gesto che in pochi si aspettavano, ovvero ha teso la mano al ragazzo che era appena stato "scaricato" dalla propria insegnante.

Il prof Rudy Zerbi ha deciso di dare una possibilità a Gio Montana! Riuscirà a convincerlo di meritare la maglia dorata del Serale? #Amici21 pic.twitter.com/uvQ6pXtUrc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 2, 2022

"Noi adulti siamo qui per prenderci delle responsabilità, per questo ti dico che ti do un banco e tu d'ora in poi farai parte della mia squadra", ha detto Zerbi spiazzando sia i talenti che i telespettatori di Canale 5.

Lo storico docente del format Mediaset, dunque, ha deciso di dare una seconda possibilità al rapper che non ha avuto abbastanza tempo per crescere e per dimostrare quanto quale perché la sua "tutor" l'ha eliminato a poche settimane dall'inizio del serale.

"Durante la puntata di domenica voglio vedere quanto ci tiene e cosa sai fare. Quel giorno deciderò se meriti di partecipare al serale e quindi se darti la maglia d'oro", ha spiegato Rudy dopo aver chiarito che adesso Gio Montana è allo stesso livello degli altri alunni del suo team.

LDA, Luigi e Calma si giocheranno con il nuovo arrivato i pochi posti che rimangono (circa 5, salvo colpi di scena voluti dai prof) nel cast del prime time di Amici 21, che debutterà sabato 19 marzo.