Sono passati quasi 10 mesi da quando Michele Merlo è scomparso, ma il suo ricordo è ancora vivo in molte persone. Commentando il serale di Amici appena iniziato, Amedeo Venza si è esposto per chiedere che l'ex allievo venga omaggiato in qualche modo durante la finale di maggio prossimo. L'influencer ha proposto l'istituzione di un premio o di una borsa di studio che porti il nome di Mike Bird, colui che la stessa Maria De Filippi ha ricordato all'inizio della ventunesima edizione del suo programma.

Il ricordo del giovane cantautore di Amici

Il 6 giugno sarà un anno dalla scomparsa di Michele Merlo, il 28enne è venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante che gli ha provocato un'emorragia celebrale che non gli ha dato scampo.

Il giovane era conosciuto soprattutto per la sua partecipazione a una passata edizione di Amici: anche se non vinse (venne eliminato in semifinale), l'artista riuscì a conquistare pubblico e critica con la sua musica dolce e diretta allo stesso tempo. Sono in tanti a ricordare con affetto Mike Bird (questo è il nome d'arte che il cantautore ha usato all'interno della scuola), soprattutto tra gli spettatori del talent-show che gli ha dato fama e popolarità non molti anni fa.

Oggi che il format Mediaset è in onda in prime time con uno spettacolo imperdibile, c'è chi pensa che sia giusto fare un gesto forte per omaggiare l'ex allievo prematuramente scomparso per motivi di salute.

La richiesta alla redazione di Amici

Tra le Stories che Amedeo Venza ha pubblicato su Instagram martedì 22 marzo, spicca quella in cui ha fatto una proposta inedita alla redazione di Amici, una richiesta che ha messo d'accordo davvero tutti.

"La butto lì. Sarebbe bello se quest'anno, durante la finale, tra i vari premi ce ne fosse uno intitolato a Mike Bird oppure una borsa di studio a suo nome", ha fatto sapere il pugliese nel messaggio social che sta facendo il giro del web nelle ultime ore.

Il pensiero dell'influencer è molto chiaro: per far sì che nessuno di dimentichi di Michele, sarebbe giusto che venisse istituito un premio che porti il suo nome, magari anche una somma di denaro che gli allievi possono vincere per essersi distinti nella musica o nella danza (un po' come accade ogni anno al Festival di Sanremo con i premi Mia Martini e Luigi Tenco).

Attesa per la seconda puntata di Amici

Sono passati sei anni da quando Michele Merlo ha partecipato ad Amici (la sua era la sedicesima edizione, nella quale al serale c'erano ancora "Bianchi" contro "Blu" e le coach Emma Marrone ed Elisa), ma la proposta che ha fatto Amedeo Venza sui social potrebbe non essere così fuori luogo.

L'edizione numero 21 del talent-show, infatti, si è aperta proprio con un omaggio al ragazzo che è venuto a mancare all'inizio dell'estate scorsa per ragioni di salute: i ballerini professionisti si sono esibiti su una coreografia sulle note di "Aquiloni", canzone scritta da Merlo qualche anno fa.

Per sapere se la produzione accoglierà la richiesta di molti fan sul premio in onore di Mike Bird, si dovrà attendere ancora qualche settimana. Il serale è appena cominciato e sono ancora tante le sfide che gli allievi devono affrontare prima di qualificarsi alla finalissima di metà maggio.