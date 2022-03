Si è da poco conclusa la registrazione della puntata di Amici che andrà in onda sabato 2 aprile. Le prime anticipazioni che stanno circolando sul web, fanno sapere che John Erik è stato eliminato definitivamente, mentre Nunzio e Leonardo sono finiti al ballottaggio per la seconda esclusione della serata. Stash non era presente a causa del Covid, così Sabrina Ferilli ha preso il suo posto in giuria. Guanti di sfida di ballo e di canto, con Luigi che ha battuto Alex due volte per la gioia di Rudy Zerbi.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

La terza puntata del serale di Amici 21, è stata registrata mercoledì 30 marzo.

In rete già impazzano gli spoiler di quello che è successo in studio, a partire dagli esiti delle tre manche di gara che la giuria ha commentato e votato. Visto che Stash è risultato positivo al Covid, Maria De Filippi ha chiesto all'amica Sabrina Ferilli di prendere il suo posto accanto a Stefano De Martino e a Emanuele Filiberto di Savoia: trio inedito in giuria per il terzo appuntamento con il prime time del talent-show.

La competizione è cominciata con il confronto tra i team Cuccarini-Todaro e Pettinelli-Peparini: al meglio delle tre prove, i ragazzi seguiti da Raimondo e da Lorella hanno vinto e si sono salvati da un'eliminazione sicura. I giurati hanno deciso di portare avanti Albe e Crytical: il ballerino hip-hop John Erik, invece, ha dovuto lasciare definitivamente il programma.

Tensione tra gli insegnanti di Amici

I "Cucca-Todo", poi, hanno deciso di sfidare Zerbi e Celentano nella seconda manche della puntata che sarà trasmessa su Canale 5 sabato 2 aprile. Stavolta il team di Lorella e Raimondo ha perso e tre allievi sono finiti a rischio eliminazione. La giuria ha osservato i cavalli di battaglia di Sissi, Aisha e Nunzio e ha deciso di mandare al ballottaggio il ballerino di latinoamericano.

La terza partita, infine, è stata vinta dalla squadra capitanata da Cuccarini e Todaro: a farne le spese sono stati i talenti supportati da Rudy e da Alessandra, in particolare Leonardo. Stefano, Emanuele Filiberto e Sabrina, infatti, hanno preferito portare avanti LDA e Luigi rispetto al danzatore che è andato dritto allo spareggio di fine serata.

Verdetto in casetta per i ragazzi di Amici

Il ballottaggio della terza puntata del serale di Amici 2022, dunque, è stato tra i due allievi che rappresentano il genere latinoamericano: Nunzio e Leonardo hanno portato in scena i loro cavalli di battaglia, nella speranza di essere salvati dai tre giudici. Alla fine dello spareggio, tutti i protagonisti sono rientrati in casetta e lì hanno aspettato che Maria De Filippi si collegasse con loro per fare il nome del secondo eliminato della serata (il primo è stato John Erik del team Pettinelli-Peparini).

Tra le altre anticipazioni che stanno trapelando dagli studi romani dove si registra il programma di Canale 5, spiccano quelle riguardanti gli esiti di un doppio confronto tra due cantanti molto amati dal pubblico.

Alex e Luigi, infatti, si sono esibiti su due diversi guanti di sfida (uno sulle note del brano "Sex bomb") e in entrambi i casi a vincere è stato l'allievo della squadra Zerbi-Celentano. Anche le ballerine Carola e Serena hanno portato in scena varie coreografie che sono state assegnate loro durante la settimana, e in questi casi non sono mancati i battibecchi a distanza tra i loro professori: Alessandra e Raimondo hanno discusso a lungo sul modo diverso che hanno di vedere la danza. L'ospite musicale della serata, invece, è stato Fabrizio Moro; Nino Frassica ha allietato il pubblico presente con la sua personalissima versione di Amici dedicato ai senior.