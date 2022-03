La produzione di Amici 21 ha deciso di prendere un provvedimento nei confronti di tutti gli allievi presenti nella scuola. Il ripetuto infrangimento delle regole ha portato Maria De Filippi a comunicare una "decisone drastica" verso tutti. Il motivo? Alex e Sissi non hanno rispettato le regole.

L'accaduto

Tutto è cominciato prima dell'inizio del Serale di Amici 21. Nunzio era stato "pizzicato" a mandare email alla sua famiglia. In quel caso, la produzione aveva deciso di far utilizzare il computer ai ragazzi in un determinato orario e solamente in sala relax.

Da regolamento, infatti, i ragazzi della scuola più famosa d'Italia non possono utilizzare il pc per scopi privati e per andare su internet. I social possono curarli, ma solo in determinate ore.

Nonostante il provvedimento della scorsa settimana sia stato chiaro, Sissi e Alex non hanno rispettato le regole imposte dal programma. Scendendo nel dettaglio, i due cantanti hanno interagito con i loro account social fuori dall'orario consentito. Inoltre, i due ragazzi del team Cuccarini-Todaro hanno anche utilizzato internet per motivi non inerenti al lavoro.

La decisione della produzione

Nel daytime di martedì 21 marzo, su Canale 5, i ragazzi sono stati chiamati in saletta per ricevere una comunicazione.

Maria De Filippi ha comunicato a tutti gli allievi della scuola di Amici 21 che è stato preso un provvedimento disciplinare nei confronti di tutti.

In cosa consiste la punizione? Questa settimana, tutti gli allievi del Serale non potranno utilizzare il computer neanche negli orari in cui gli era stato concesso. Ovviamente, i ragazzi non possono usare il pc neanche per motivi di lavoro.

Dunque, si tratta di un provvedimento piuttosto esemplare visto che ha colpito l'intera classe.

L'utilizzo del computer per gli allievi è molto importante. I cantanti per esempio scrivono barre per preparare le cover o idee da riprendere in un secondo momento. I ballerini invece, sul pc trovano le coreografie da portare al Serale.

La reazione degli allievi

Dopo avere ricevuto il provvedimento disciplinare, Sissi si è scusata con tutti i suoi compagni di scuola. La cantante è apparsa piuttosto amareggiata e dispiaciuta che per un suo errore siano stati puniti anche gli altri ragazzi e ragazze.

Alex invece, è apparso impassabile. Il giovane anziché fare mea culpa ha fatto notare che la scorsa settimana anche Nunzio aveva portato la classe a ricevere un provvedimento dalla produzione del talent show. Gli allievi però hanno fatto notare al cantante che, la scorsa settimana era stato proprio lui a fare una ramanzina piuttosto dura nei confronti del ballerino di latino-americano.