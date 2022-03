Sabato 19 marzo, dalle ore 21:25 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata del serale di Amici 2022. Molta l'attesa tra i tanti fan del programma, che nel pomeridiano speciale andato in onda domenica 13 marzo hanno potuto finalmente conoscere le tre squadre che si fronteggeranno in prima serata. I team, in particolare, saranno i seguenti: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e, infine, Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Amici 2022, secondo gli scommettitori Calma e Nunzio hanno le minori possibilità di vincere

In attesa dell'inizio del programma, negli ultimi giorni l'agenzia di scommesse Sisal ha rilasciato le quote dalle quali si possono evincere i concorrenti favoriti per la vittoria finale. Dando un primo sguardo ai dati emerge chiaramente che, per i bookmakers, quest'anno a vincere sarà un cantante. Nella top 5 degli scommettitori, infatti, non c'è nessun ballerino.

Nel corso della prima puntata, però, vi dovrebbero essere tre eliminazioni. Secondo i bookmaker a rischiare di più sono Calma, Nunzio (che presentano entrambi la quota più alta per vincere, fissata a 75), Leonardo, Christian e Gio Montana (tutti e tre fermi a quota 50).

Da notare come tre dei cinque concorrenti con la quota più alta appartengano alla squadra composta da Rudy Zerbi e da Alessandra Celentano. I restanti due, invece, sono ballerini del team Cuccarini-Todaro.

Amici 2022, tutti gli altri ballerini sono a metà classifica

Risalendo un po' la classifica, invece, vi sono tre concorrenti appaiati alla stessa quota, fissata a 33: John Erik, Alice e Aisha.

A metà classifica, a quota 20, è invece presente Albe, cantante di Anna Pettinelli che nel corso della sua esperienza nella scuola ha vinto un disco d'oro grazie al successo del brano 'Millevoci'.

Entrando nella top 10, poi, gli scommettitori piazzano tutti gli altri ballerini della scuola. In particolare, in decima posizione si trova Michele, preceduto da Dario, Serena e Carola.

I bookmaker hanno assegnato a tutti e quattro gli 'Amici di Maria' la stessa quota di vittoria, ferma a 16.

Amici 2022, il podio secondo gli scommettitori

Per quanto riguardano le prime cinque posizioni, secondo gli scommettitori ad aprire la top 5 vi è Crytical, fermo anch'esso a quota 16. In quarta posizione, invece, gli scommettitori hanno piazzato Luigi, molto amato dal pubblico nel pomeridiano e fermo a quota 6.

Il podio, invece, dovrebbe vedere nel gradino più basso Sissi: la cantante, appartenente al team Cuccarini-Todaro, è a quota 5. In seconda posizione, invece, i bookmakers hanno piazzato LDA. Il giovane, in questi mesi, ha ottenuto molti successi con i suoi inediti, tra cui un disco di platino grazie al brano 'Quello che fa male', e secondo gli scommettitori è a quota 4.

Infine, secondo l'agenzia di scommesse, il vincitore di Amici 2022 dovrebbe essere Alex, allievo di Lorella Cuccarini. Il cantante, nonostante non abbia ancora ricevuto nessun riconoscimento per i suoi inediti, è stato spesso nelle prime posizioni delle classifiche cover composte di volta in volta da ospiti vip. Per Alex la quota vittoria è ferma a 3.