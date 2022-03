Con un giorno d'anticipo rispetto al solito, il cast di Amici si è riunito per registrare la puntata serale che andrà in onda su Canale 5 sabato prossimo. Le anticipazioni che stanno circolando sui social network al termine delle riprese, fanno sapere che anche il 30 marzo ci sono state due eliminazioni: un allievo ha lasciato la gara dopo la prima manche in modo diretto, un altro ha conosciuto il suo destino in casetta e dopo aver partecipato ad un ballottaggio con un compagno di classe. A dire addio al talent-show a tre settimane dall'inizio del prime time, sono stati il ballerino John Erik e uno tra Leonardo e Nunzio.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Oggi, mercoledì 30 marzo, è stata registrata la terza puntata del serale di Amici, che sarà trasmessa in televisione sabato 2 aprile.

Le persone che erano tra il pubblico in studio durante le riprese di questo pomeriggio, raccontano che Stash non era presente perché è risultato positivo al Covid. Lo stesso cantante ha usato Instagram per informare fan e curiosi del fatto che ha il Coronavirus e quindi è in quarantena finché non si sarà negativizzato.

Il napoletano ha giudicato ugualmente le esibizioni dei ragazzi delle tre squadre, e l'ha fatto in collegamento da casa sua.

La gara si è svolta con il solito meccanismo: la giuria ha scelto una busta contenente il nome del team che iniziava la sfida, dopodiché è cominciata la prima manche, l'unica ad eliminazione diretta della serata.

Allievi in bilico nel prime time di Amici

Dopo la prima manche, la giuria è stata chiamata ad osservare e a votare i cavalli di battaglia di tre allievi appartenenti alla squadra perdente: il meno "apprezzato", ovvero il ballerino di hip hop John Erik del team Pettinelli-Peparini, ha dovuto lasciare definitivamente il programma a tre settimane dall'inizio della fase serale.

Nel corso della registrazione che Maria De Filippi ha condotto mercoledì 30 marzo, i ragazzi si sono misurati con difficili prove e guanti di sfida che i professori hanno lanciato nei giorni scorsi.

Serena e Carola hanno portato in scena una coreografia ideata dalla maestra Celentano per esaltare le qualità della sua alunna, Michele e Nunzio si sono confrontati su un passo a due pensato sempre dall'insegnante Alessandra per mostrare ai giudici la differenza di qualità tra i due.

Per quanto riguarda il canto, Alex e Luigi hanno vestito i panni di performer interpretando la canzone "Sex Bomb", con tanto di balletto e atteggiamento ammiccante richiesto dalla commissione.

Nuovo ballottaggio tra i protagonisti di Amici

Non sono mancati i momenti di tensione tra i professori soprattutto quando sono stati chiamati a commentare i vari guanti di sfida della puntata: Alessandra Celentano si è scontrata con Raimondo Todaro, Rudy Zerbi con Anna Pettinelli.

Al termine delle ultime due manche della serata, gli allievi meno votati dalla giuria sono finiti al ballottaggio per il secondo eliminato della puntata che sarà trasmessa su Canale 5 sabato 2 aprile.

Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash (in collegamento da casa sua perché positivo al Covid), hanno dovuto esprimere una preferenza tra Leonardo e Nunzio, che hanno cercato di "portarli dalla loro parte" interpretando i loro cavalli di battaglia.

Alla fine di questo difficile confronto, tutti i ragazzi sono rientrati in casetta e lì hanno atteso il verdetto dello spareggio.

Visto che una settimana fa è circolata un'anticipazione sbagliata su chi aveva lasciato il programma oltre a Calma (si dava per certa l'esclusione di Crytical, mentre è andato via Christian), i fan di Amici preferiscono aspettare la messa in onda della puntata per avere la sicurezza sul nome dell'altro talento che ha detto addio al serale definitivamente.