Nella puntata di lunedì 7 marzo di Uomini e donne i protagonisti di puntata sono stati Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che hanno raccontato delle proprie difficoltà relazionali: l'uomo vorrebbe un rapporto fisico con la bresciana, mentre lei non è convinta. La conduttrice Maria De Filippi, per fare chiarezza, ha spiegato che tale rifiuto deriva da una paura della donna.

Uomini e Donne, Ida Platano racconta i suoi dubbi su Alessandro

È stata una settimana difficile e travagliata quella passata da Ida e Alessandro, che hanno discusso anche perché il cavaliere ha il desiderio di poter avere un rapporto intimo con la dama.

La donna bresciana, invece, sembra percepire che il cavaliere non sia realmente interessato a lei. I dubbi della hair stylist si moltiplicano e non vede grosse prospettive per la loro storia d'amore.

Alessandro vuole un rapporto fisico con Ida

Anche Alessandro ha potuto dire la sua sul punto nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne.

Intervenuto in studio, ha spiegato che lui ama vivere le relazioni anche da punto di vista fisico, anche se è una storia appena iniziata. Alessandro ritiene che, nonostante la passione, la dama non si lasci andare del tutto. Considerate le titubanze della dama, il cavaliere si è detto pronto a chiudere la storia.

Maria De Filippi interviene e rivela un'indiscrezione su Ida Platano

A quel punto Maria De Filippi ha spiegato: "Lei dice che non se la sente perché sa che dopo il contatto fisico poi si lega ancora di più. Siccome sta rischiando perché da quello che lui le dà, non vede verità in questa storia, si ritrae perché non le dà nessuna sicurezza".

Come ha spiegato Maria, in replica a una domanda di Tina Cipollari, le sicurezze in amore non sono date solo perché si hanno dei rapporti intimi.

Maria De Filippi ha aggiunto inoltre che Ida Platano vuole sentire il sentimento prima di tutto e non crede che il cavaliere sia effettivamente innamorato. Poi la conduttrice ha spiegato che Ida [VIDEO]dopo la storia con Riccardo [VIDEO] è dovuta ricorrere alla terapia psicologica per circa un anno.

Le parole di Alessandro

Alessandro si è dimostrato comprensivo dopo aver sentito le parole di Ida e Maria, però ha voluto aggiungere: "Io la voglio conoscere meglio perché non la voglio prendere in giro. Se non vogliamo andare in fondo a determinate cose, non fa nulla. Ma io per definirmi innamorato ho bisogno anche di quella componente".