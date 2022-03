Antonio Medugno è stato un concorrente del GFVip 6. Il 24enne campano, si è fatto notare per la sua educazione ma senza mai esitare ad esprimere il suo pensiero. Sui social, l'ex gieffino è stato protagonista di un duro sfogo contro il Reality Show condotto da Signorini. Al momento, però, Antonio non ha rivelato a chi sia riferita la frecciatina.

L'accaduto

Il tiktoker campano è arrivato nella casa con Gianluca Costantino. Mentre il suo compagno d'avventura è stato subito eliminato, Antonio si è fatto strada. Il 24enne è riuscito a conquistare la fiducia di donne come Delia Duran e Nathaly Caldonzzo.

Parlando della modella sudamericana, il diretto interessato ha rifiutato le avance e più volte l'ha invitata a chiarire con il compagno Alex Belli.

A distanza di poche settimane dalla fine del reality show condotto da Signorini, Medugno ha lanciato una stoccata. In un breve video, pubblicato sui social, l'ex gieffino ha affermato: "Se parlassi crollerebbe mezzo GFVip". Ovviamente, le dichiarazioni dell'ex concorrente non sono passate inosservate ai suoi fan. Tuttavia, Antonio Medugno ha preferito non fare alcun nome o riferimento.

Non è escluso che presto faccia chiarezza sullo sfogo avuto.

Le ipotesi del web

Non è escluso che la frecciatina di Antonio Medugno sia indirizzata a Delia Duran. Nonostante i due nella casa avessero instaurato un bellissimo feeling, il 24enne ha ammesso di essere rimasto deluso.

Il motivo? Il tiktoker ha spiegato che la modella sudamericana non ha mantenuto una promessa fatta all'interno del GFVip: "Eravamo rimasti che ci dovevamo sentire quando finiva tutto e uscivamo, ma non l'ho più sentita".

L'ex gieffino potrebbe non avere gradito di essere stato "dimenticato" dall'ex coinquilina. Ovviamente, si tratta solo di ipotesi poiché come già detto Medugno non ha fatto alcun nome o riferimento nel suo sfogo.

Medugno su Barù

Di recente, Antonio Medugno ha rilasciato un'intervista in cui senza peli sulla lingua ha ammesso di non vedere alcun futuro tra Jessica Selassié e Barù. Nel dettaglio, il 24enne ha lanciato una velata stoccata all'enologo toscano: "Lui è il tipico uomo che lancia il sasso e nasconde la mano". Come spiegato dal giovane, in un primo momento da parte sua c'era un interesse verso la Principessa.

Quest'ultima, però, gli ha subito detto che non voleva nulla perché infatuata di Barù.

Nel corso dell'intervista il tiktoker ha anche rivelato di essere felice per la vittoria di Jessica Selassié, ma nel suo cuore preferiva che vincesse Delia Duran. Dunque, risulta improbabile che le sue parole siano riferite alla modella sudamericana.