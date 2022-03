Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Nel corso della puntata della fiction daily andata in onda il 18 marzo, Ezio Colombo (Massimo Poggio) si è presentato senza preavviso nell'appartamento di Irene Cipriani (Francesca Del Fa) e Maria Puglisi (Chiara Russo) nella speranza di poter parlare con sua figlia Stefania (Grace Ambrose). Quest'ultima, dopo aver fatto accomodare il padre, ha asserito: "Non si abbandona una figlia, papà" riferendosi al cambio d'identità e alla seguente scomparsa di sua madre Gloria Moreau (Lara Komar).

Teresio, di tutta risposta, ha raccontato alla Venere che la capo commessa era un'ostetrica che una notte, trovandosi di fronte alla scelta di salvare la madre o il bimbo, ha optato per la prima opzione. A seguito di quella decisione, ha continuato Ezio, Gloria è stata accusata di praticare aborti e per evitare la galera ha cambiato cognome, è espatriata in Francia e si è finta morta. Teresio, infine, ha invitato Stefania a tornare a casa Colombo ma la ragazza ha preferito rimanere ancora nell'abitazione delle ex coinquiline.

Un'amante della verità come Stefania potrebbe scegliere di denunciare Gloria alla polizia

Sino all'episodio de Il Paradiso delle Signore 6 trasmesso il 10 marzo, Stefania era convinta che sua madre fosse deceduta, così come le avevano sempre fatto credere sia il padre Ezio che la zia Ernesta.

Durante la puntata citata, però, la giovane Colombo si è trovata tra le mani una lettera scritta dalla capo commessa, dalla quale si capiva che la stessa è sua mamma.

La notizia, com'era lecito attendersi, ha destabilizzato parecchio la Venere che ha impulsivamente preso due decisioni: fuggire e serbare rancore verso Gloria per averle omesso la verità.

Se da un lato Stefania è riuscita a perdonare il padre per averle nascosto una verità così scottante, avendo un dialogo armonioso con lo stesso in due occasioni, dall'altro lato la ragazza non si è dimostrata parimenti comprensiva con Moreau.

La figlia di Ezio, come già si capiva nei suoi primi giorni di lavoro al Paradiso Market, è un'amante della verità e ciò potrebbe spingerla a denunciare Gloria alle autorità.

Ezio potrebbe convincere Stefania a non denunciare Gloria alla polizia

Il riallacciarsi del rapporto tra Ezio e Stefania potrebbe far sì che Colombo senior tenti di far tornare sui propri passi la figlia in merito alla denuncia.

Teresio, difatti, farebbe leva sulle motivazioni che hanno spinto Gloria a farlo mettendo, di conseguenza, in secondo piano ciò che le persone care, Stefania compresa, hanno dovuto sopportare nel mentre.

Ezio, infine, potrebbe invogliare la figlia a mettere una pietra sopra a tutta la faccenda e godersi finalmente l'affetto della madre che credeva di aver perso per sempre.