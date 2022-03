Le anticipazioni della soap opera Beautiful sono ricche di novità per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda dal 4 all'8 aprile su Canale 5, Ridge noterà una forte complicità tra Zende e Zoe e sarà molto preoccupato per Carter, così confiderà i suoi pensieri a Paris, la sorella dell'interessata.

Intanto Bill penserà di riavvicinarsi alla sua ex Katie, convinto che la donna abbia perdonato le sue malefatte, mentre Zende avrà una confessione importante da fare a Paris. Steffy, invece, sarà pronta ad effettuare il test di paternità e avviserà John e Liam della novità.

Beautiful, episodi dal 4 all'8 aprile: Ridge in ansia per Carter

Negli episodi di Beautiful che andranno in onda dal 4 all'8 aprile, Ridge sarà in ansia per Carter, poiché si renderà conto che Zoe è in grande sintonia con Zende. Poi il Forrester andrà a parlare con Paris della situazione e le chiederà dove sia finita sua sorella. Zoe, infatti, farà perdere le sue tracce e tenterà di sedurre Zende: la giovane farà di tutto pur di convincere l'uomo a trascorrere la notte con lei, ma verrà rifiutata.

Nel frattempo Bill sarà convinto che Katie abbia ormai perdonato il suo tradimento, così penserà di riconquistarla. Ridge, invece, non accetterà l'atteggiamento di Zoe e Zende.

Puntate 4-8 aprile: Zende confessa a Paris di essere interessato a lei

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse dal 4 all'8 aprile, Ridge non riuscirà ad accettare il comportamento di Zende e Zoe, l’uomo sarà infastidito soprattutto dal fatto che i due tentino in ogni momento di sedursi a vicenda, alle spalle di Carter. Sarà così che il Forrester deciderà di porre i due giovani davanti a una scelta difficile.

Intanto Carter sarà ignaro delle preoccupazioni di Ridge e sarà assai entusiasta per l'imminente matrimonio con la sua amata Zoe: l'uomo sarà assai felice e parlerà a Donna dei suoi piani per la cerimonia. In seguito accadrà qualcosa di assai inaspettato: Zende confesserà a Paris di essere interessato a lei e non a sua sorella Zoe, come tutti pensano.

Steffy esegue il test di paternità

Ridge sarà stufo di aspettare e farà alcune pressioni a Zoe riguardo le nozze, sarà così che la donna si convincerà e dirà a Carter di essere decisa a fissare la data del matrimonio una volta per tutte. Ovviamente l’uomo sarà al settimo cielo e insieme alla sua amata si appresterà a organizzare tutti i dettagli del lieto evento.

Infine, Steffy annuncerà a Liam e a John di essere pronta ad eseguire il test di paternità: la donna sarà accompagnata dal suo fidanzato, mentre Spencer attenderà a casa i risultati dell’esame. Il dottor John Finnegan e Liam verranno presto a conoscenza della verità.