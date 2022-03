Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera statunitense 'Beautiful', che racconta la vita, gli amori e i dolori di due ricche famiglie dell'alta moda di Los Angeles. I nuovi episodi si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 4 al 9 aprile 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla preoccupazione di Ridge per Carter, sul test di paternità a cui si sottoporrà Steffy, sulle discussioni fra le sorelle Buckingham, sul rifiuto di Zende a Zoe e sulle nozze di quest'ultima con Carter.

Zende si dichiara a Paris

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Paris si renderà conto dei comportamenti equivoci che Zoe ha ultimamente nei confronti di Zende e chiederà alla sorella di comportarsi in maniera più corretta nei confronti di Carter. I rimproveri della sorella, però, non faranno desistere Zoe dal volere conquistare a tutti i costi il fotografo. Per questo motivo, si presenterà a casa di quest'ultimo per sedurlo, ma Zende rifiuterà le sue avances ricordandole che è una donna fidanzata. Ridge si accorgerà dell'attrazione nata fra i suoi dipendenti e deciderà di parlare prima col fotografo e poi con Paris per capire cosa sta succedendo. Lo stilista, infatti, chiarirà a Buckingham di essere molto preoccupato che qualcosa di losco possa succedere alle spalle del suo amico Carter.

Più tardi, Ridge noterà l'assenza di Zoe e chiederà a Paris come mai la sorella non sia presente in azienda. Quello che i due non sanno è che nello stesso momento Zoe si trova a casa di Zende per convincerlo invano a trascorrere una notte d'amore con lei.

Steffy si sottopone al test

Bill tenterà di riavvicinarsi alla moglie Katie, mentre Carter rivelerà a Donna di essere felicissimo all'idea di poter sposare al più presto la donna che ama.

Non riuscendo più a tollerare che qualcuno possa mentire a Carter, Ridge darà a Zende e Zoe un ultimatum per decidere di concludere o portare avanti il loro flirt. Messo alle strette, il fotografo prenderà un'importante decisione, confessando a Paris di essere realmente interessato a lei piuttosto che alla sorella. Scossa dal rifiuto di Zende, Zoe chiederà a Carter di anticipare la data delle loro nozze.

La situazione precipiterà quando Ridge confesserà all'avvocato di aver visto la sua fidanzata in atteggiamenti equivoci con Zende. Steffy annuncerà a Liam e Finn di essere pronta a fare il test di paternità per conoscere l'identità del padre di suo figlio. Più tardi, la sorella di Thomas Forrester si recherà insieme a Finn dalla ginecologa per sottoporsi al test per poi attendere con ansia il responso. Nel frattempo, Hope rivelerà a Brooke che Liam l'ha tradita nuovamente con Steffy, che è incinta e non sa se il padre sia lui o Finn.