Le trame delle puntate di Beautiful in onda in questo mese di marzo saranno incentrate sulle conseguenze della notte di passione tra Liam e Steffy. Hope e Finn verranno a sapere la verità e soprattutto, scopriranno che Steffy è rimasta incinta. Entrambi comunque, decideranno di mantenere in piedi le rispettive relazioni, ancor prima di sapere chi sia in realtà il padre del bambino che aspetta Steffy.

Hope sconvolta dopo aver appreso che Liam l'ha tradita con Steffy

In Beautiful le cose per Steffy e Liam si complicheranno nel momento in cui la figlia di Ridge scoprirà di essere incinta.

La cosa più grave è che non saprà chi sia il padre. Potrebbe benissimo essere sia Liam che Finn. Pertanto per Steffy e Liam sarà arrivato il momento di raccontare la verità ai rispettivi partner. Cosa che Spencer voleva già fare da molto tempo. Ebbene, il figlio di Bill confesserà a Hope di averla tradita con Steffy. Le farà presente di aver sbagliato ma si giustificherà dicendo di aver creduto che lei avesse baciato Thomas. Giustificazioni che non faranno presa su Hope, la quale sarà sconvolta da quanto appena confessato dal marito.

Hope non lascia Liam nonostante il tradimento

Le anticipazioni su ciò che andrà in onda nelle prossime settimane, rivelano che Liam in lacrime, supplicherà Hope di perdonarlo.

Non sarà facile per Hope accettare l'ennesimo tradimento di Liam e lo accuserà di essere corso da Steffy alla prima difficoltà invece che parlarne con lei. Inevitabilmente tutta questa situazione porterà a galla le vecchie ruggini tra le due sorellastre. Nonostante tutto comunque, Hope deciderà di lottare per tenere unita la sua famiglia.

Non lascerà quindi Liam, nonostante sappia che il marito potrebbe essere il padre del bambino di Steffy. Proprio sui risultati del test di paternità ruoteranno le prossime puntate della soap Tv americana.

Anticipazioni Beautiful: chi è il padre del bimbo di Steffy?

In cuor suo Steffy sarà certa che il bambino sia figlio di Finn.

Anche il giovane medico si augurerà che sia così, visto che se dovesse invece essere di Liam non saprà se potrà accettarlo. Finn infatti, così come Hope, manterrà in piedi la sua relazione con Steffy. In un certo senso la perdonerà ma tutto potrebbe cambiare con l'esito del test di paternità. Intanto nelle puntate in onda nel corso del mese di marzo, continueranno i problemi tra le due sorelle Buckingham. Zende riuscirà a convincere Paris ad accettare il lavoro alla fondazione Forrester, nonostante il parere contrario di Zoe. Quest'ultima intanto, sarà dubbiosa quando Carter la inviterà a scegliere una data per il matrimonio. Per scoprire tutti i dettagli riguardanti queste intricate storyline, non resta che seguire i prossimi appuntamenti di Beautiful, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40.