Cambio di programmazione per Love is in the air, infatti dal 15 marzo le puntate delle Serie TV turca dureranno circa 10 minuti in più. Con l'allungamento degli episodi, di conseguenza, l'orario di messa in onda cambierà, infatti l'appuntamento sarà per le ore 16:40 circa su Canale 5.

La serie tv allunga l'appuntamento nel daytime di Canale 5

Buone notizie per i fan del serial televisivo che vede come protagonisti Hande Erçel e Kerem Bürsin, infatti dal 15 marzo le avventure di Eda e Serkan riusciranno ad accaparrarsi un po' di spazio in più nel palinsesto di Canale 5.

Con la fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip, durante il pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset rimarrà libero lo spazio che per sei mesi è stato occupato dal daytime del reality, che verrà "agganciato" da Love is in the air per permettere di trasmettere una puntata leggermente più lunga.

Attualmente gli episodi della serie (al netto della pubblicità) durano circa 16 minuti, ma presto acquisendo lo spazio del Grande Fratello Vip potrebbero durante dai 10 ai 12 minuti in più.

Quindi, dal 15 marzo, l'appuntamento con Love is in the air sarà a partire dalle ore 16:40 circa.

Poche puntate alla fine della seconda stagione

Ormai Love is in the air sta arrivando alle battute finali, infatti mancano poche puntate al termine della seconda e ultima stagione.

Sentimentalmente parlando le cose tra Serkan ed Eda procedono per il meglio: i due si sono riconciliati e dopo tanti anni sono diventati marito e moglie. Dal lato professionale, invece, non tutto procede come previsto. L'Art Life si è vista sull'orlo del fallimento a causa di un progetto andato male in Qatar e prima di tutto ciò Serkan avevo preso l'impegno di sostenere con la sua azienda Eda per il suo prossimo progetto in Italia.

Per salvare l'azienda e i sogni della sua amata, e far sì che il progetto italiano non venisse cancellato, Serkan ha venduto le sue azioni dell'Art Life, decidendo di intraprendere la carriera da docente universitario. Ma come procederà la situazione?

Anticipazioni delle puntate dal 7 all'11 marzo: Eda è incinta

Nelle puntate di Love is in the air in onda dal 7 all'11 marzo, Serkan dovrà affrontare i problemi di Engin e Piril in ufficio.

Infatti, dopo aver venduto le azioni, gli ha lasciati in difficoltà, in quanto non riescono a gestire da soli tutti i progetti. Cosa farà per aiutarli?

Eda, invece, avrà qualche problemino di salute e i sintomi, però, le saranno abbastanza familiari e la porteranno a sospettare di essere nuovamente incinta. La conferma arriverà dopo che la ragazza effettuerà una visita dal medico.