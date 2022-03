I fan del Grande Fratello Vip ci hanno sperato per circa due mesi, ma Jessica e Barù sembrano aver preso le distanze. Il nobile, come ha fatto altre volte in precedenza, ha ribadito che tra lui e la principessina non potrà esserci nulla né dentro né fuori dalla casa più spiata d'Italia. Intanto lei sta cominciando a dubitare sulla sincerità del compagno d'avventura. Parlando con Sophie, la maggiore delle sorelle Selassié è arrivata a ipotizzare che l'uomo potrebbe essersi avvicinato a lei per strategia, in maniera tale da assicurarsi la finale grazie al loro legame.

Sospetti e tensioni al Grande Fratello Vip

Quella appena trascorse sono state ore decisive per uno dei rapporti più chiacchierati all'interno della casa del Grande Fratello Vip negli ultimi due mesi.

Barù si è esposto per smentire categoricamente un suo interesse amoroso nei confronti di Jessica e lei ha iniziato a mettere in dubbio l'affetto che il vippone dice di provare nei suoi confronti.

Le telecamere del reality Mediaset, infatti, il 5 marzo hanno sorpreso la principessina etiope in una discussione con Sophie. La ragazza ha espresso le sue perplessità sull'atteggiamento un po' ambiguo che il nobile ha da quando ha capito di piacerle. Anche se trascorrono tanto tempo insieme e hanno molte affinità, il nipote di Costantino Della Gherardesca non si espone né con i gesti né con le parole, restando sempre sul vago.

La sorella di Lulù ha provato ad analizzare questo comportamento di Barù, giungendo a una sua conclusione.

Il pensiero della protagonista del Grande Fratello Vip

Confidandosi con Sophie, Jessica ha manifestato i forti dubbi che sta cominciando ad avere su Barù e sulla sincerità del loro rapporto.

"Vuole giocare - ha ipotizzato Jessica - crei una storia a cui fuori credono ma tu ogni volta non dai mai niente di concreto".

Quando l'amica le ha chiesto a che scopo il nobile avrebbe messo in atto una strategia del genere, la maggiore delle sorelle Selassié ha risposto: "Per arrivare in finale. La gente ti tiene perché aspetta di vedere qualcosa. Poi finisce il programma. Con la scusa delle clip non fai mai niente, così sei pulito".

Un pensiero piuttosto duro quello che la principessina etiope ha espresso sull'uomo per il quale ha una cotta non ricambiata.

La presa di posizione al Grande Fratello Vip

Prima che Jessica iniziasse a prendere le distanze da lui mettendolo seriamente in dubbio, Barù aveva già fatto chiarezza sul loro rapporto la sera precedente.

Interpellato da Giucas sull'interesse che si dice abbia per la sorella di Lulù, il concorrente del Grande Fratello Vip ha detto: "Non mi piace, non nel senso in cui intendete voi".

"Mi piace come amica e mi fa sangue, ma non c'è quel qualcosa in più", ha spiegato il nobile senza girarci troppo intorno.

Quando Casella gli ha chiesto se fuori dalla casa più spiata d'Italia potrebbe nascere un legame più che amichevole con Selassiè, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha tagliato corto: "No, non credo che la frequenterò più".

Insomma, nel giro di poche ore si sono infrante le speranze di quei tanti fan del reality che sognavano la nascita di una bella storia d'amore tra Jessica e Barù, un rapporto che da mesi sta appassionando per i suoi alti e bassi, per l'evidente complicità e per il bene che ha fatto alla ragazza, palesemente rinata anche come donna.

Lunedì 7 marzo Alfonso Signorini indagherà sugli sviluppi decisamente negativi che ci sono stati in una delle vicende più discusse del GF Vip 6.