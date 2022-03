L'amicizia speciale nata al GF Vip tra Barù e Jessica Selassié potrebbe essere giunta al capolinea. Parlando con Sophie Codegoni, la principessa ha sollevato dei dubbi sul comportamento del coinquilino.

Secondo la 26enne, il food-influencer starebbe giocando sul loro rapporto per assicurarsi l'accesso alla finale del programma.

I dubbi della principessa

Jessica Selassié ha sempre detto di essere attratta da Barù. Quest'ultimo, al contrario, ha sempre dichiarato di non volere alcun tipo di relazione sentimentale né dentro né fuori dalla casa di Cinecittà.

Nonostante ciò, l'atteggiamento del nobile nei confronti della principessa è apparso piuttosto ambiguo.

Jessica si è ritrovata a parlare proprio di Barù con la sua amica Sophie. La 26enne ha affermato che il coinquilino potrebbe averla illusa. Ha anche aggiunto che, poco prima, il food-influencer avrebbe ammesso di essere falso. Sebbene Sophie abbia precisato che Barù potrebbe aver scherzato come è solito fare, la principessa ha fatto notare che è proprio giocando che spesso si dice la verità.

Jessica a questo punto ha sollevato dei dubbi sul coinquilino: "A giocare che ci vuole?

Lo scopo finale? Arrivare in finale". Dunque, stando alle parole di Selassié, Barù potrebbe aver sfruttato a suo favore il desiderio dei telespettatori di vederlo in coppia con lei: "La gente ti tiene perché aspetta di vedere qualcosa". Non a caso, durante le puntate serali del GF Vip spesso vanno in onda le clip che si soffermano sul loro rapporto.

La principessa ha anche sottolineato che, continuando a non prendere una posizione definita sul feeling con lei, alla fine Barù ne uscirebbe pulito.

Dopo aver ascoltato l'amica, Sophie ha notato che, in effetti, il comportamento di Barù è sempre stato alquanto ambiguo. Al tempo stesso, però, ha ricordato che il gieffino è sempre stato chiaro quando ha detto che non ha intenzione di avere una relazione nella casa di Cinecittà.

Barù non è interessato alla principessa

In effetti, i dubbi di Jessica Selassié potrebbero non essere del tutto infondati. Mentre la principessa si confidava con Sophie, il nobile ha ammesso di non essere interessato a lei.

Durante una chiacchierata con Davide Silvestri e Giucas Casella, quest'ultimo ha chiesto come stessero andando le cose con la principessa: "Ma è lei che non vuole o sei tu?" Senza giri di parole, il nipote di Costantino della Gherardesca ha spiegato di vederla solamente come un'amica: "Ci rido, ci scherzo, ma niente di più".

Successivamente, il gieffino ha rivelato che Jessica vorrebbe un rapporto amoroso, mentre lui non si sente pronto: "Fammi uscire di qui, insomma fammi respirare". Per l'ennesima volta, dunque, Barù ha ribadito di non voler frequentare Jessica Selassié.