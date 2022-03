La seconda stagione di Doc - Nelle tue mani è quasi al capolinea. Giovedì 17 marzo 2022, infatti, andrà in onda su Rai 1 la puntata finale, composta dagli episodi 15 e 16. Cosa bisogna aspettarsi dalla conclusione di un'annata complicata, caratterizzata dallo spettro del Covid e dal conseguente vacillamento degli equilibri dei personaggi? Stando alle anticipazioni, prima di congedarsi dal pubblico, la stagione riserverà colpi di scena e momenti al cardiopalma per via di un'emergenza che coinvolgerà tutto il team medico.

Anticipazioni Doc 2 ultima puntata 17 marzo, episodio 15: Andrea fa una dolorosa confessione

Giovedì 17 marzo 2022 verrà trasmessa su Rai 1 l'ultima puntata di Doc - Nelle tue mani 2. Il quindicesimo episodio, dal titolo "Stigma", andrà in onda a partire dalle 21:25 e sarà caratterizzato da un momento intenso e doloroso di cui sarà protagonista Andrea Fanti (Luca Argentero). Le anticipazioni rivelano che l'uomo si troverà ad un passo dal riottenere il ruolo di primario di Medicina Interna ma, proprio quando starà per raggiungere l'obiettivo, si vedrà costretto a fare una straziante confessione di fronte a tutti i medici del reparto. Nel frattempo, arriverà in ospedale un giovane militare che presenterà strani sintomi e il team cercherà in tutti i modi di venirne a capo.

Intanto, Agnese (Sara Lazzaro) si insospettirà e inizierà ad indagare sulla condotta di Umberto Caruso (Massimo Rigo).

Spoiler episodio 16, Doc - Nelle tue mani 2: il team in quarantena a causa di un batterio

L'ultimo episodio di Doc - Nelle tue mani 2, dal titolo "Mutazioni", sarà caratterizzato da momenti intensi che metteranno i dottori del team a dura prova.

Un batterio contagerà il reparto di Medicina Interna e tutti i medici saranno costretti a chiudersi in quarantena. Stando alle anticipazioni del finale, per tutto lo staff sarà una corsa contro il tempo per fermare l'infezione e trovare in fretta una cura che attacchi il batterio. Andrea, come sempre, giocherà in prima linea e penserà di aver trovato la soluzione.

Tuttavia, la proposta di Doc sarà piuttosto rischiosa e Giulia (Matilde Gioli) dovrà decidere se fidarsi, ancora una volta, dell'intuito dell'uomo.

Gli ultimi episodi di Doc - Nelle tue mani 2 potranno essere recuperati su RaiPlay

Gli episodi 15 ("Stigma") e 16 ("Mutazioni") di Doc - Nelle tue mani 2 concluderanno la seconda stagione del popolare medical drama di Rai 1. I due episodi, come accade per tutti i contenuti Rai, saranno resi disponibili su RaiPlay al termine della messa in onda del 17 marzo 2022. La piattaforma streaming è accessibile gratuitamente a tutti gli utenti registrati che vogliano recuperare gli episodi persi o rivedere quelli precedenti. La visione dei contenuti può essere fruita attraverso smart tv con collegamento ad internet, oppure su pc, tablet o smartphone, utilizzando l'app ufficiale di RaiPlay.