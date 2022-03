Cambio programmazione in casa Rai per il mese di aprile 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del prime time time, dove ci sarà l'uscita di scena dal palinsesto di alcune fiction e anche di qualche show.

Uno di questo è Il Cantante Mascherato, il programma portato al successo da Milly Carlucci che saluterà il suo affezionato pubblico con la messa in onda della finalissima in diretta tv.

Stop Il Cantante Mascherato: lo show di Milly Carlucci saluta il pubblico Rai ad aprile

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo mese di aprile riguarderà soprattutto la fascia della prima serata, dove ci saranno un bel po' di novità e cambiamenti.

Occhi puntati su Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci, che chiuderà i battenti definitivamente il prossimo venerdì 1° aprile, con la messa in onda della finalissima, che porterà alla proclamazione della maschera vincitrice di questa terza edizione.

Lo show, che nel corso di queste settimane ha intrattenuto una media di oltre tre milioni di spettatori, saluterà il suo pubblico in attesa poi di tornare in onda con la quarta stagione, che sarebbe stata già confermata dalla Rai.

Chiude Noi con Lino Guanciale: cambio programmazione Rai

Milly Carlucci non sarà l'unica a uscire di scena dalla programmazione Rai del mese di aprile, dato che si assisterà anche all'uscita di Lino Guanciale, uno degli attori più amati e apprezzati dal pubblico della rete ammiraglia.

Le anticipazioni sul cambio palinsesti della prima rete della tv di Stato, rivelano che la fiction Noi, trasmessa di domenica sera in tv, chiuderà definitivamente i battenti.

La prima stagione del remake della serie tv americana "This Is Us", è composta complessivamente da sei puntate.

L'ultimo appuntamento della stagione andrà in onda domenica 10 aprile, dopodiché calerà il sipario su questa serie che, nel corso delle puntate trasmesse, ha registrato una media di poco superiore ai tre milioni di spettatori, con uno share fermo al 17%.

Il ritorno di Nero a metà 3 e Don Matteo 13: cambio programmazione Rai aprile

Numeri discreti ma non eccellenti se paragonati a quelli delle altre fiction Rai con protagonista Lino Guanciale, che hanno raggiunto e toccato anche picchi del 26-28% di share in prima serata.

Tra i ritorni che terranno compagnia al pubblico in questo nuovo mese di aprile, spicca la fiction Nero a metà 3 con protagonista Claudio Amendola, che tornerà in onda da lunedì 4 in prima serata.

Confermata anche la messa in onda di Don Matteo 13: la storica fiction del prime time di Rai 1, sarà in onda da giovedì 31 marzo 2022 e proseguirà nel corso dei mesi di aprile e maggio, in prima visione assoluta.