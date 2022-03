Cambio programmazione in casa Rai per il prossimo mese di aprile 2022. Le novità riguarderanno le fiction della prima serata, alcune delle quali saluteranno il pubblico.

È questo il caso di Studio Battaglia, la fiction con Lunetta Savino che chiuderà i battenti con la quarta e ultima puntata.

Stop anche per la soap Il Paradiso delle signore 6 che, proprio il prossimo aprile, saluterà gli spettatori della rete ammiraglia Rai dopo una stagione di successo.

Stop per la fiction Studio Battaglia: cambio programmazione Rai aprile 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per il mese di aprile riguarderà in primis le fiction che occupano la fascia del prime time, alcune delle quali usciranno di scena dal palinsesto della rete ammiraglia.

È questo il caso di Studio Battaglia, la nuova serie in quattro puntate con protagonista Lunetta Savino, che sta conquistando il gradimento degli spettatori.

La fiction, in queste prime settimane di programmazione ha registrato una media di circa 4 milioni di spettatori e uno share del 19% circa: numeri che potrebbero far ben sperare in vista di una seconda stagione.

Intanto, però, il prossimo 5 aprile andrà in onda l'ultima puntata della prima stagione e, il gran finale, si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena.

Chiude Il Paradiso delle signore 6: la soap in pausa per tutta l'estate

E poi ancora, il cambio programmazione del mese di aprile riguarderà anche la fascia del daytime. Per gli appassionati de Il Paradiso delle signore 6 arriverà il momento di salutare i loro beniamini, dato che la soap si prepara a chiudere i battenti per questa stagione di grande successo.

La messa in onda su Rai 1 dell'ultima puntata di questa sesta serie è in programma il prossimo venerdì 29 aprile, come sempre nella fascia del primo pomeriggio.

Dopodiché calerà il sipario sulle vicende di Vittorio Conti, Adelaide, Stefania Colombo e Marco: la soap, infatti, andrà in pausa per tutto il periodo della stagione estiva, proprio come è già successo negli anni precedenti.

Per tutta l'estate, quindi, non ci sarà spazio per la messa in onda delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, che tornerà in onda nuovamente a partire dal prossimo settembre, con la settima stagione.

Il ritorno di Claudio Amendola in prime time: cambio programmazione Rai aprile

Tra le novità della programmazione Rai di aprile, invece, va segnalato il ritorno di Claudio Amendola, che tornerà ad avere spazio nel prime time della rete ammiraglia.

Da lunedì 4 aprile, infatti, è prevista la messa in onda delle nuove puntate di Nero a metà 3, la fortunata fiction poliziesca che grande successo ha ottenuto negli anni passati e che tornerà in onda con un ciclo inedito di appuntamenti in prima visione assoluta.

Aprile sarà anche il mese del ritorno di Carlo Conti, che debutterà in prima serata con il talent show "The Band", in onda nel venerdì sera su Rai 1.