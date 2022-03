L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 continua con successo nel daytime di Rai 1 e le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda fino al 1° aprile 2022 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese.

Occhi puntati sul rapporto tra Gemma e Stefania che si ritroveranno sempre più ai ferri corti per colpa di Marco. Intanto Salvatore comincerà ad accarezzare l'idea di abbandonare Milano e di trasferirsi in un'altra città per cominciare una nuova vita.

Salvatore in forte crisi: anticipazioni Il Paradiso 6 al 1 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 1 aprile 2022 rivelano che Salvatore si ritroverà ad affrontare un periodo di forte crisi personale, dettato dalla situazione sentimentale che sta vivendo e che potrebbe avere delle ripercussioni anche sul fronte lavorativo.

L'impresa commerciale di Salvatore e Marcello, infatti, potrebbe concludersi in maniera negativa e come se non bastasse ciò potrebbe portare anche alla fine della loro amicizia.

Il giovane Salvo, infatti, sta accarezzando sempre con più fermezza , l'idea di costruirsi una nuova vita lontano da Milano.

Il ragazzo, però, sta facendo tutto in gran segreto e non ha messo al corrente nessuno di quello che sarebbe il suo nuovo piano, neppure il suo amico e socio.

Marcello deluso da Salvatore e geloso di Ludovica

Sta di fatto che Marcello scoprirà per caso del progetto del suo socio e non la prenderà per niente bene. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 1° aprile rivelano che Marcello sarà a dir poco adirato, dato che questo per lui è già un momento particolarmente difficile.

La sua fidanzata Ludovica, infatti, è sempre più vicina al ricco Torrebruna: i due sembrano avere un ottimo feeling e questa situazione comincerà a scatenare la gelosia di Marcello.

Come se non bastasse, in questo ultimo periodo Ludovica sta recuperando il rapporto con sua mamma e questo non agevola affatto il suo legame con Marcello, dato che la donna non ha mai gradito la relazione tra sua figlia e il giovane barista.

Come si evolverà a questo punto la situazione? Con la possibile partenza di Salvatore, anche la caffetteria sarà destinata al fallimento?

Gemma chiude con Stefania: anticipazioni Il Paradiso 6 al 1 aprile 2022

E poi ancora, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 28 marzo al 1 aprile rivelano che si parlerà anche delle vicende di Gemma e Stefania, che si ritroveranno ai ferri corti.

In particolar modo Gemma deciderà di chiudere con la sorellastra: la sua vicinanza con Marco le è intollerabile e per questo motivo intende mettere un punto al loro rapporto.

Un momento molto difficile per Stefania, la quale sarà a dir poco affranta dalla reazione di Gemma. E così, per farsi "perdonare" deciderà di lasciare il giornale: in questo modo avrà meno occasioni di vedere Marco e di stare con lui.

Spazio poi alle vicende di Flavia: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che, in questi nuovi episodi, si scoprirà che la donna è stata lasciata dal marito senza una lira e quindi in gravi guai dal punto di vista economico e finanziario.